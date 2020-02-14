Где в Казахстане самая дорогая питьевая вода

Самые низкие тарифы на воду для населения в Кызылорде.

Стало известно, в каком регионе нашей страны самая дорогая питьевая вода, подаваемая через систему центрального водоснабжения, и где вода из крана одна из самых дешевых, передает zakon.kz.

В 2020 году самые высокие тарифы на холодную воду для населения с учетом НДС среди крупных городов и мегаполисов страны в Актау- 223,9 тенге . Это связано с тем, что в городе вырабатывают питьевую воду из морской с помощью специального оборудования. На втором и третьем месте Атырау - 113.5 тг/м3 и Караганда – 101.2 тг/м3.

Далее расположились Шымкент (88.1), Костанай (85.3), Петропавловск (81.2), Актобе (77.9), Кокшетау (73.1), Усть-Каменагорск (66.4), Талдыкорган (61.3), Туркестан (57, 2), Павлодар (55,3), Алматы на 13 месте из 18 регионов с 48 тг/м3.

Самые низкие тарифы на воду для населения в Семее (47, 8), Уральске (46, 2), Нур-Султане (45, 6), Таразе (45, 4) и Кызылорде (41,4).

Тарифы для юридических лиц, фирм и обслуживающих компаний другие. Для данной категории потребителей самая дорогая вода в Атырау (354,73), Шымкенте (354 ) и Актау (324,16). Наиболее дешевая вода для юрлиц в Кызылорде (125,66) и Павлодаре (137,29).

Что касается цен на канализацию (водоотведение), то дороже всех пользоваться канализацией приходится жителям Караганды (90,78 ), Петропавловска (74,94 ) и Костаная (68,44 ). Далее следуют Актобе (67,21), Усть-Каменогорск (65,91), Кокшетау (65,48), Талдыкоргане(65,3), Актау (60,55), Туркестан(57,75),Семее (49,46), Уральске (47,31), Кызылорде(46,42), Атырау (39,20), Нур-Султан (39,04), Шымкент (35,13).

Наиболее дешевые услуги по водоотведению для населения в Алматы (25,89), Павлодаре (22,58) и Таразе (13,4).

Тарифы для юридических лиц, фирм и обслуживающих компаний на услуги канализации и водоотведения в Актобе (320,47), Караганде (291,48) и Уральске (288,98). Наиболее дешевая канализация для предприятий в Алматы (71,69), Актау (60,55) и Таразе (57,62).

Добавим, что с 1 февраля 2020 года введены утвержденные тарифы на коммунальные услуги Департаментом по регулированию естественных монополий по городу Алматы.

Стоит отметить, согласно новым правилам формирования тарифов введена дифференциация потребителей по трем группам, ранее было две группы потребителей.

Физические лица, относящиеся к категории населения, платят за воду 48,00 тенге/м3 с НДС. Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения —59,38 тенге/м3 с НДС.

Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств и прочие потребители, не входящие в первую и вторую группы потребителей, платят за воду 161,31 тенге/м3 с НДС.

Добавим, что алматинцам предложили дважды заплатить за воду и канализацию с февраля. О том, почему так получилось, читайте здесь.

Альберт Ахметов

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