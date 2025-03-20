Как дифференцированные тарифы стимулируют экономию питьевой воды в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 20 марта 2025 года в Сенате рассказал, как дифференцированные тарифы на воду стимулируют экономию питьевой воды у населения Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Министерство национальной экономики в прошлом году установило дифференцированную оплату за потребление питьевой воды. Все потребители разделены на четыре группы:

Первая группа – те, кто ежемесячно использует до 3 кубов воды, или почти 49% населения Казахстана. Они платят по тарифу.

Вторая группа людей в месяц тратит от 3 до 5 кубов, для них тариф больше на 20%.

Третья группа расходует от 5 до 10 кубов, и тариф для них увеличивается на 50%.

Для четвертой группы, расходующей более 10 кубов воды, тариф выше в два раза.

Нуржан Нуржигитов отметил, что те, кто не имеет счетчиков, тоже платят в два раза больше.

"По итогам прошлого года в девяти областях, которые внедрили этот дифференцированный тариф, экономия воды в месяц составила 1,6 млн кубов. Дополнительно поступило определенное количество денег, которые уже обслуживающие предприятия используют на реконструкцию, восстановление и ремонт водопроводных сетей", – сказал министр водных ресурсов и ирригации.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила формирования тарифов на воду и отопление.