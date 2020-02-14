Круглый стол по обсуждению проекта нового Кодекса о здоровье состоялся в Нур-Султане

ВОЗ оценивает новый казахстанский Кодекс о здоровье как "более всеобъемлющий способ мышления и инвестирования в здоровье".

Сегодня в Нур-Султане состоялся круглый стол по обсуждению норм Кодекса "О здоровье народа и в системе здравоохранения", который в настоящее время находится в работе Мажилиса, сообщает zakon.kz.

На круглом столе приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, НПО, медицинских организаций, эксперты в области здравоохранения, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, Председатель Национальной Коалиции защиты прав потребителей Мурат Абенов.

Спикеры выступили с докладами о внесенных изменениях в Кодекс, которые сейчас остро обсуждаются в обществе.

Необходимо отметить, проект Кодекса был разработан на основе изучения мирового опыта, с учетом специфики нашего государства, и в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил: "Впервые проект Кодекса был опубликован на сайте Министерства здравоохранения год назад. К слову, нынешние общественные слушания – уже седьмые. Мы собрали около тысячи замечаний, поправок и предложений. Хочется особенно поблагодарить Рабочую группу при Мажилисе Правительства РК, которой были сформированы поправки с целью совершенствования норм Кодекса на основе мнения населения".

Вместе с тем, в проект Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" после обсуждений были внесены поправки в части посмертного донорства.

Понимая это, мы внесли некоторые изменения в проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Самая главная и спорная норма была о том, что у умершего человека изымать органы, если при жизни он не выразился против этого. Человек при жизни должен был в наших медицинских базах указать свою позицию, что он против посмертного донорства. Если этой информации не будет, то на посмертное донорство должны дать согласие его родственники. Только в этом случае этот человек может быть донором. Если родные будут не согласны, то тогда этот человек не может быть донором, - сообщил министр.

Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, Председатель Национальной Коалиции защиты прав потребителей Мурат Абенов отметил открытость обсуждения норм проекта Кодекса, высказал слова поддержки по необоснованным обвинениям медицинских работников, также выразил свою позицию по защите здоровья граждан страны.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева выступила с обзором новой редакции проекта Кодекса, где подробно остановилась на основных направлениях Кодекса таких как кадровая политика, общественное здоровье, медицинская помощь, фармацевтическая деятельность и цифровое здравоохранение.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге назвал активное обсуждение со стороны населения норм нового кодекса проявлением зрелости гражданского общества и демократических процессов в Казахстане.

Вместе с тем, прошли панельные сессии по отдельным направлениям проекта Кодекса.

Так, на сессии вице-министром здравоохранения Камалжан Надыровым были рассмотрены и обсуждены такие направления, как скриниговые исследования, оказание консультативной и диагностической помощи детям до 16 лет без согласия родителей, проведение обязательных профилактических прививок, фармацевтическая деятельность, гос.политика в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, являясь модератором на панельной сессии, вместе с участниками подробно обсудили вопросы, касающиеся персональных данных для формирования электронных медицинских записей, электронного здравоохранения, биомедицинских исследований.

В завершении круглого стола по обсуждению норм Кодекса "О здоровье народа и в системе здравоохранения" были подведены итоги, участники обменялись мнениями и предложениями.

Необходимо отметить, в результате совместной работы с представителями гражданского общества, депутатами Парламента, НПО проект нового Кодекса будет принят с учетом мнения всего населения.

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