Лукашенко поведал о желании России присоединить Беларусь

И согласен на соединение, только при назначении белорусского президента на пост новой страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

- Ничего лишнего не требуем, но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", - заявил Лукашенко.

Глава страны уверен, что и его сограждане не стремятся видеть Беларусь в составе РФ.

- Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет. И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены, - поведал лидер Беларуси.

Также Лукашенко прокомментировал теорию о том, что глава РФ Владимир Путин хочет присоединить Беларусь чтобы возглавить новое государство, тем самым обойдя ограничения на президентские сроки.

- Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться, - заключил Лукашенко.

Ранее глава республики отказывался стоять на коленях ради российской нефти.

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