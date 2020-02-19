Задержаны, арестованы - МВД об активных участниках конфликта в Масанчи

В МВД пока не могут назвать точного числа задержанных.

Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев напомнил, что по событиям в Кордайском районе сейчас идет расследование. В связи с этим в МВД пока не могут назвать точного числа задержанных, передает zakon.kz.

Сведения получите в ближайшее время. По Кордаю идет расследование, его ведет межведомственная оперативная группа, которую возглавляют прокуроры. Проводится очень большая работа, потому что события были масштабные (…). По крайней мере, по тем зачинщикам скандала, которые оказали сотрудникам полиции неповиновение, три человека задержаны, дело направлено в суд. По случаю, который также послужил одним из поводов всех этих событий - избиение пожилого человека - там тоже виновные лица установлены, задержаны, арестованы. По остальным подстрекателям, провокаторам - информацию получите чуть позже, потому что сейчас идет следствие. Идет закрепление процессуальных доказательств. Буквально в ближайшее время мы вам предоставим информацию, кто и как, - заверил Кожаев.

Замминистра добавил, что правоохранительные органы не скрывают информации по арестованным, но сведений, в отношении скольких лиц судом санкционирован арест, дать не могут.

"Я вам сейчас этих сведений дать не могу. Мы не скрываем, все сведения мы вам доведем, когда это будет необходимо. Уголовных дел очень много, каждый день количество уголовных дел добавляется. Вы знаете, что по 11 фактам уголовные дела по убийствам возбуждены, есть уголовные дела по массовым беспорядкам, есть уголовные дела по фактам краж, разбоев, грабежей. Порядка 90 уголовных дел, по разным эпизодам", - уточнил он.

По его данным, среди арестованных нет сотрудников силовых структур.

Касательно завершения расследования по кордайским событиям Кожаев сообщил, что сроки пока неизвестны.

Время покажет. Общий срок расследования, вы знаете. По уголовно процессуальному законодательству - 2 месяца. Если же потребуется дополнительное исследование, назначение необходимых экспертиз, эти сроки могут, в соответствии с законом могут быть продлены, - заключил Кожаев.

Оксана Скибан

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