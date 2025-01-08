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События

Задержан глава компании, подведомственной МВД

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:17 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности МВД при координации прокуратуры задержали руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК за неоднократное получение взяток, сообщает Zakon.kz.

Руководители РГП "Еңбек" изобличены в коррупции.

По информации Антикора, заместитель генерального директора и его подчиненный – начальник Управления строительства – подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее прокуратура Алматинской области сообщила о вынесенном приговоре экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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