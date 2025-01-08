Задержан глава компании, подведомственной МВД

Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности МВД при координации прокуратуры задержали руководителей РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК за неоднократное получение взяток, сообщает Zakon.kz.

Руководители РГП "Еңбек" изобличены в коррупции.

По информации Антикора, заместитель генерального директора и его подчиненный – начальник Управления строительства – подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее прокуратура Алматинской области сообщила о вынесенном приговоре экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки.