Гибель братьев от удара током – трех человек признали виновными в халатности

Мини-футбольное поле в поселке Жанаул установлено с грубейшими нарушениями. Рядом с ним проходят высоковольтные линии. Взобравшиеся на ограждение поля подростки попали в так называемую электрическую дугу.

Павлодарский суд вынес приговор трем подсудимым, обвиняемых в том, что из-за их халатности и непрофессионализма погибли дети, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Двоюродные братья Муса и Расул погибли от удара током силой 6 тысяч вольт. Прибывшие медики пытались откачать подростков, но было уже поздно.

Они каждый день играли в футбол на этом поле. Им не запрещали, потому что думали это безопасное место для детей.

Сразу после трагедии полиция завела уголовное дело, которое позже благополучно закрыла. Следователи так и не поняли, кому предъявлять обвинение. Через полтора года дело дошло до суда. На скамье подсудимых бывший заместитель отдела архитектуры и градостроительства, руководитель подрядной фирмы, установившей спортплощадку, и главный инженер электросетевой компании. Их обвинили в преступной халатности.

Мини-футбольное поле в поселке Жанаул установлено с грубейшими нарушениями. Рядом с ним проходят высоковольтные линии. Взобравшиеся на ограждение поля подростки попали в так называемую электрическую дугу, от которой они и получили смертельный удар током.

Главу подрядной организации и бывшего чиновника суд приговорил к одному году лишения свободы, главный инженер осужден на полтора. Всех подсудимых обязали выплатить семьям погибших по 5 млн тенге.

Уже почти два года прошло, как нет ребенка. Везде непонимание, везде закрытые двери. Какая я должна быть жалостливая? У меня нет жалости. Осадок - да. Там должно было больше людей сидеть, - уверена мать погибшего Расула Саденова Светлана Саденова.

С приговором не согласны родные и коллеги осужденных.

Наказывать такими сроками, такими штрафами человека за нарушения, которые сплошь и рядом. Нарушений очень много, и за это нарушение давать такие реальные сроки и такие огромные выплаты, это очень жестоко, - считает директор электросетевой компании Олег Клочков.

В электросетевой компании признали, что в Павлодаре есть спортивные площадки, установленные с нарушениями. Но обращения энергетиков в акимат с требованием устранить их не дают никакого результата.

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