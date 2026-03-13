Происшествия

Папа бил и выгонял из дома: 8-летняя девочка из Павлодара попросилась в детский дом

8-летняя девочка из Павлодара сама попросилась в детский дом, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 22:14 Фото: freepik
Тревожная история в Павлодаре шокировала соседей и соцслужбы. Восьмилетняя девочка сама попросила отправить ее в детский дом, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Almaty.tv 13 марта 2026 года, девочку вечером нашли на лестничной площадке соседи. Она была легко одета и выглядела неухоженной. Жильцы подъезда накормили ее и обеспечили одеждой, после чего обратились к региональному уполномоченному по правам ребенка.

"Поговорила с девочкой, она сказала: заберите меня от папы, я хочу к брату. Старший брат у нее находится в РЦПД, она хочет к брату. Она так открыто сказала: заберите меня в детский дом. Со слов ребенка, папа ее периодически бьет, выгоняет из дома. Еду, я так понимаю, она тоже нерегулярно получала. Со слов тех же соседей, я видела их чат подъездный, они объявили сбор, чтобы ребенка одеть, обуть", – рассказала детский омбудсмен Сауле Шакенева.

Девочку временно изъяли из семьи. Сейчас она проходит медицинское обследование. По словам омбудсмена, ребенку 8 лет, но выглядит она на 6 и весит всего 22 килограмма. На теле обнаружили множественные синяки. Также ее проверит детский гинеколог.

"Как рассказывает девочка, они с папой проживали вдвоем, но очень часто в их доме ночевали папины друзья и злоупотребляли спиртными напитками на глазах у ребенка", – добавила детский омбудсмен.

Как выяснилось, это не первый тревожный случай. Два года назад соседи передали полиции видеозапись, на которой мужчина ударил ребенка по затылку. Тогда его привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере. В полиции сообщили, что отец вновь привлечен к ответственности.

"Полицией за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетней законный представитель – отец ребенка – привлечен к ответственности. Также поведение отца рассмотрено на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних, по решению которой подготовлен материал в суд об ограничении отца в родительских правах", – сообщила официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

В городском акимате уточнили: семья находилась под наблюдением соцслужб. Девочка не хочет полностью разрывать связь с отцом, но просит о защите и безопасности. Синяки могли появиться при падении с горки. После завершения медицинского обследования девочку планируют направить в региональный центр поддержки детей, где находится ее 12-летний брат.

Там она пробудет около двух месяцев. За это время специалисты проведут работу как с ребенком, так и с ее отцом. После этого Комиссия по делам несовершеннолетних примет решение – возвращать девочку в семью или ограничить мужчину в родительских правах.

Ранее в Астане вынесли приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находился 82-летний житель города.

Канат Болысбек
