Жуткое ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург: водитель застрял в искореженной машине
На трассе Алматы – Екатеринбург произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, 13 марта 2026 года на 135-м километре автодороги столкнулись два автомобиля. Сильный удар привел к серьезной деформации кузова одной из машин, из-за чего водитель оказался заблокирован в салоне.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС с помощью шанцевого инструмента провели деблокировку пострадавшего.
"Используя шанцевый инструмент, бойцы аккуратно вскрыли поврежденную дверь, стараясь не причинить мужчине дополнительной боли", – сообщили в МЧС РК.
Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, сейчас он находится под наблюдением врачей. В ведомстве в очередной раз призвали водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, подчеркнув, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к трагическим последствиям.
