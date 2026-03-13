Происшествия

Жуткое ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург: водитель застрял в искореженной машине

ДТП на 135-м км трассы «Алматы — Екатеринбург» , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 23:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе Алматы – Екатеринбург произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, 13 марта 2026 года на 135-м километре автодороги столкнулись два автомобиля. Сильный удар привел к серьезной деформации кузова одной из машин, из-за чего водитель оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС с помощью шанцевого инструмента провели деблокировку пострадавшего.

"Используя шанцевый инструмент, бойцы аккуратно вскрыли поврежденную дверь, стараясь не причинить мужчине дополнительной боли", – сообщили в МЧС РК.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, сейчас он находится под наблюдением врачей. В ведомстве в очередной раз призвали водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, подчеркнув, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к трагическим последствиям.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Канат Болысбек
