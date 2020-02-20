Минэкологии отказывается быть потерпевшей стороной по делу вице-министров энергетики

В ведомстве заявили, что у них не имеется ни одного документа, касающегося дела. Вся документация находится в акимате Акмолинской области.

Министерство экологии отказывается быть потерпевшей стороной по делу вице-министров энергетики. Сегодня в ходе судебного заседания представитель ведомства Талгат Ибраимов сообщил, что Минэкологии не имеет к делу никакого отношения, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане продолжаются судебные слушания по делу вице-министров энергетики РК Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (более 1 млрд тенге), выделенных на очистку озер (Щучье, Боровое, Карасу) в Щучинско-Боровской курортной зоне. Причем совершили они преступление якобы в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дауреном Дуанбеком.

Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении участвовал и руководитель департамента управления отходами Минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Вчера прокуратура ходатайствовала о назначении потерпевшей стороной министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Адвокаты были против, но судья Айжан Кульбаева удовлетворила просьбу обвинителя.

Сегодня после того, как представитель министерства экологии появился в суде, он попросил суд исключить ведомство из списка потерпевших.

Министерство экологии было признано потерпевшей стороной, но так получается, что министерство экологии никакого отношения к этому делу не имеет. В ведомстве не имеется ни одного документа, касающегося дела, ни акта приема-передачи, ни каких-либо финансовых документов, ПСД. Вся документация находится в акимате Акмолинской области. Нам непонятно, почему спустя столько времени еще неродившегося ребенка (имеется в виду правопреемственность министерства энергетики и Минэкологии – от авт.) сделали потерпевшим? Также Минэкологии не является администратором бюджетных программ. Мы просим исключить из числа потерпевших министерство экологии, геологии и природопользования, и признать потерпевшей стороны министерство финансов, т.к. всеми бюджетными деньгами владеет Минфин, - обратился к суду представитель министерства Талгат Ибраимов.

Прокуратура отреагировала жестко. По мнению Сауле Сыдыковой, ходатайство министерства подлежит отклонению, "поскольку оснований для исключения числа потерпевших Минэкологии не имеется". Причина – "имеется состоявшееся судебное постановление о признании ведомства потерпевшей стороной".

- Одним из условий реального осуществления правосудия является обязательность исполнения судебных актов и судебное постановление обязательно для всех без исключения госорганов и юрлиц. То, что сейчас заявляет представитель Минэкологии – без оснований. Хочу подчеркнуть, что неисполнение судебного акта потерпевшей стороной, то есть министерством экологии, а это, как правило, бездействие по реализации судебного акта (они подлежат исполнению в добровольном, либо принудительном виде). Также хотелось бы подчеркнуть, что за злостное уклонение от исполнения судебного акта может повлечь либо административную ответственность, либо уголовную, - выступила прокурор

- Ваша честь, это угроза в мою сторону! – сказал Ибраимов прерывая речь Сыдыковой.

- Правильно, правильно! - отозвались адвокаты, поддерживая представителя Минэкологии.

- Минуточку! Давайте не будем все хором. Сейчас вам всем будет предоставлено слово, - обратилась к участникам процесса судья.

Далее в ходе выступления адвокатов Ибраимов сообщил, что министерство экологии никогда не обращалось с иском в суд по этому делу.

Адвокаты поддержали ходатайство. Защитник Шайхина аргументировала – ведомство не просило признать его потерпевшей стороной и не обращалось для восстановления нарушенных прав к правоохранительным органам.

Принудительное признание юридического лица потерпевшим законом не предусмотрено. Только что представитель Минэкологии сообщил, что ведомство не является потерпевшей организацией. Заявление такое никогда этой организацией не подавалось, - добавил адвокат Амангалиев.

Кроме того, юристы напомнили суду, что основным аргументом прокуратуры во время назначения министерства экологии потерпевшей стороной было заявление, что ведомство на данный момент является администратором бюджетных программ. Но представитель министерства этот довод опроверг.

Прошу оставить потерпевшим министерство экологии, потому что такой потерпевший нужен стороне защиты, - высказал свою позицию адвокат Куряченко и вызвал одобрительный смех коллег.

Суд удалился в совещательную комнату.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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