Бывший заместитель Бакауова ушел с поста
Он покинул должность в связи с переходом на другую работу.
Фото : Inbusiness.kz20 февраля 2020, 19:42
Заместитель акима Павлодарской области Арыстан Кабикенов покинул пост, передает zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба акима Павлодарской области. Там уточнили, что он покинул должность в связи с переходом на другую работу.
Кабикенов Арыстан Кенжетаевич занимал пост замакима региона с марта 2019 года.
О задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова стало известно 15 января. 17 января он был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий. 19 февраля стало известно о том, что его отпустили под домашний арест.
Новый аким региона был назначен 21 января. Им стал Абылкаир Скаков.
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