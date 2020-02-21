За четыре года на защиту экологии Казахстана потратили более 830 млрд тенге

Производство электроэнергии объектами ВИЭ в РК увеличилось на 77%.

Вопросы экологического состояния окружающей среды все более актуальны и злободневны в мире и Казахстане. Около 20 крупных и средних городов страны относятся к высокому и повышенному уровню загрязнения атмосферного воздуха. Среди них: Нур-Султан, Алматы, Темиртау, Караганда, Атырау, передает zakon.kz.

Высокий уровень загрязнения обусловлен загруженностью автодорог городским транспортом, рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов. Вместе с тем растут и затраты на охрану окружающей среды. Так, за пятилетний период (2014–2018 гг.) на защиту окружающей среды было затрачено более 830 млрд тг, среднегодовой рост составил 8,9%, - отмечается в исследовании finprom.kz.

В Казахстане к концу 2019 года установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составила 1050,1 МВт. Из них 51,6%, или 541,7 МВт, приходится на солнечные электростанции (СЭС), 27%, или 283,8 МВт, — на ветровые электростанции (ВЭС), 21,2%, или 222,2 МВт, — на малые ГЭС, и 0,2%, или 2,4 МВт, — на биоэлектростанции.

Производство электроэнергии объектами ВИЭ в 2019 году составило 2,4 млрд кВт·ч — на 77% больше, чем в 2018-м. Доля вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в общем объеме производства электрической энергии составила 2,3%. Больше всего сгенерировали малые ГЭС (1,1 млрд кВт·ч), ВЭС произвели 717,4 млн кВт·ч электроэнергии, СЭС — 563,1 млн кВт·ч, биоэлектростанции — 14,9 млн кВт·ч.

Для продвижения объектов ВИЭ в РК проводятся аукционные торги. Так, по итогам 2019 года в Казахстане отобрано 13 проектов ВИЭ, установленная мощность которых составит 212,9 МВт. В аукционе участвовали 32 компании из 8 стран мира.

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Напомним, согласно Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике, планируется увеличить долю объектов ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 3% в 2020 году, 10% — в 2030 году, и 50% — в 2050 году.

По прогнозу Министерства экологии РК, выработка электроэнергии объектами ВИЭ составит 3,6 млрд кВт·ч в 2020 году, 5 млрд кВт·ч — в 2021-м, и 5,5 млрд кВт·ч — в 2022-м.

Загрязнение воздуха от сжигания топлива приводит к экономическим потерям в 8 млрд долларов в день. Согласно отчету, это около 3,3% мирового валового внутреннего продукта, или 2,9 трлн долларов в год. Загрязнение воздуха продолжает ежедневно причинять вред миллиардам людей, несмотря на усилия некоторых стран и компаний по расширению использования возобновляемых источников энергии и более чистого топлива. Проблему можно решить путем перехода на возобновляемые источники энергии, поэтапного отказа от дизельных и бензиновых автомобилей и развития общественного транспорта.

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