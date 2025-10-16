#АЭС в Казахстане
Общество

Почти 450 млрд тенге потратил Казахстан на пособия многодетным за 2025 год

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 09:49 Фото: Zakon.kz
16 октября 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили очередную интересную статистику. Она касается выплат и пособий многодетным матерям за год, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 847,7 тыс. человек на общую сумму 449,8 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили в среднем 604,5 тыс. семей на сумму 391,1 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 243,2 тыс. человек на сумму 58,7 млрд тенге.

Если более детально, то в сентябре этого года вышеуказанными выплатами охвачены 789,7 тыс. человек на общую сумму 45,5 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 544,9 тыс. семей на сумму 38,9 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 244,8 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.

В ведомстве также пояснили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

В 2025 году размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

В распространенном релизе говорится и про то, что пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Немного ранее в Минтруда напомнили, сколько в стране положено денег за рождение детей в 2025 году. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

