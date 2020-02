Как Казахстан представлен на Берлинском кинофестивале-2020

К сожалению, в этом году наши картины не представлены ни в одной из официальных программ фестиваля. Однако, сразу четыре наши соотечественницы представят Казахстан в различных образовательных секциях для молодых кинематографистов.

20 февраля в столице Германии стартовал юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль, на котором впервые представлен стенд Государственного центра поддержки национального кино – Kazakh Cinema, передает zakon.kz.

Помимо того, что этот год станет юбилейным для одного из старейших киносмотров мира, на Берлинале произошли существенные изменения. В частности, в этом году фестиваль впервые пройдет без участия Дитера Косслика, который занимал пост генерального директора Берлинале последние 18 лет. На этой должности его сменила Мариетте Риссенбек, ставшая первой женщиной-директором за всю 70-летнюю историю этой площадки. Художественным руководителем смотра стал Карло Шатриан, ранее занимавший должность генерального директора кинофестиваля в Локарно.

К сожалению, в этом году казахстанские картины не представлены ни в одной из официальных программ фестиваля. Однако, сразу четыре наши соотечественницы представят Казахстан в различных образовательных секциях для молодых кинематографистов. Так, продюсер Юлия Ким и композитор Акмарал Зыкаева (Мерген) примут участие в программе Berlinale Talents, режиссер Ольга Коротько была отобрана в секцию Script station, а кастинг-директор Надин Цой вступила в крупнейшую профильную организацию - Международную ассоциацию кастинг-директоров.

В этом году на Берлинале впервые начал работать стенд Государственного центра поддержки национального кино. Берлинская киноплощадка – первое международное событие где Киноцентр начинает структурное продвижение казахстанского кинематографа. Другими значимыми кинособытиями для популяризации отечественного кино в ближайшем будущем станут кинорынки в Каннах, Лос-Анджелесе, Торонто и Пусане.

Участникам и гостям кинорынка Берлинале подробно расскажут о ключевых событиях казахстанской киноиндустрии, таких как принятие закона "О кинематографии", введение системы рибейтов, когда до 30% расходов иностранных кинокомпаний государство возвращает авторам кино, работе над Единой автоматизированной информационной системой, которая обеспечит участникам кинорынка прозрачность проката, мониторинг предпочтений зрителя и как следствие – производство качественных и интересных картин.

Kazakh Cinema – это бренд под которым выстраивается структура системного продвижения казахстанского кино за рубежом, как это уже успешно делают коллеги казахстанского Киноцентра из Unifrance или German Films.

Главная наша задача в Берлине – заявить о том, что сегодня происходит в кино Казахстана. Ведь актуальные преобразования в отечественной киноотрасли очень значимы и вызывают огромный интерес. В чем заинтересованы международные кинематографисты? Первое – это конечно снимать в Казахстане получая при этом налоговые льготы до 30%. Второе – это совместное производство и финансирование проектов. В прошлом году мы объявили специальную секцию в нашем питчинге для поддержки международной ко-продукции. Уверена, что когда зарубежные коллеги узнают об этом новшестве мы получим много ярких заявок. Третье – это представление казахстанских фильмов на международных фестивалях и их прокат в кинотеатрах по всему миру. Тут мы ведем активную работу с фестивальными отборщиками и агентами по продажам. В нашем каталоге и на стенде Kazakh Cinema будут представлены фильмы из Казахстана 2019-2020 годов имеющие международный фестивальный и прокатный потенциал. Важно понимать, что мы не занимаемся продажей кино, а именно видим главной своей задачей – поиск международных партнеров и повышение узнаваемости отечественных картин. Для этого мы проведем в Берлине переговоры с более 80 агентами по продажам и многочисленными отборщиками международных кинофестивалей, - сказала куратор международного направления работы и советник председателя правления Киноцентра Анна Качко.

Добавим, что слоганом казахстанского стенда выбрана фраза "Kazakhstan – the place to be" ("Казахстан – место, где нужно быть"), наши представители призывают международное киносообщество открыть для себя казахстанскую культуру и потенциал нашей киноотрасли.

Примечательно, что в этом году в основной конкурсной программе представлена картина "Уроки фарси", режиссер которой Вадим Перельман вошел в число финалистов второго питчинга Государственного центра поддержки национального кино в секции "Международная ко-продукция" с проектом "Тень звезды".

Напомним, что в 2013 году картина "Уроки гармонии" казахстанского режиссера Эмира Байгазина была представлена в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и получила "Серебряного медведя" за выдающиеся художественные достижения (лауреатом стал оператор-постановщик картины Азиз Жамбакиев).

