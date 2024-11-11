Какие клубы представят Казахстан в следующем сезоне еврокубков
Обладатель "золота" завершившего сезона, алматинский "Кайрат" заработал путевку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2025/26.
Победитель Кубка Казахстана – 2024 и бронзовый призер КПЛ-2024, клуб "Актобе" выступит в Лиге Европы или в Лиге конференций. Решение о западноказахстанской дружине УЕФА примет чуть позже.
Место в еврокубках также получил прошлогодний чемпион страны "Ордабасы", закончивший нынешний сезон на четвертой строчке. Южане начнут старт в первом квалификационном раунде Лиги конференций.
Обладатель "серебра" КПЛ-2024 столичная "Астана" с большей долей вероятности выступит в Лиге конференций. Но, не исключено, что команду Григория Бабаяна можно будет увидеть и в Лиге Европы.
Тем временем через считаные минуты перед Центральным стадионом Алматы начнется официальное награждение чемпионов республики, клуба "Кайрат".