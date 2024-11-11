Какие клубы представят Казахстан в следующем сезоне еврокубков

10 ноября завершился очередной розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которого определились четыре коллектива, которые представят нашу страну в еврокубках на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Обладатель "золота" завершившего сезона, алматинский "Кайрат" заработал путевку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Победитель Кубка Казахстана – 2024 и бронзовый призер КПЛ-2024, клуб "Актобе" выступит в Лиге Европы или в Лиге конференций. Решение о западноказахстанской дружине УЕФА примет чуть позже.

Место в еврокубках также получил прошлогодний чемпион страны " Ордабасы", закончивший нынешний сезон на четвертой строчке. Южане начнут старт в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Обладатель "серебра" КПЛ-2024 столичная "Астана" с большей долей вероятности выступит в Лиге конференций. Но, не исключено, что команду Григория Бабаяна можно будет увидеть и в Лиге Европы.