Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие клубы представят Казахстан в следующем сезоне еврокубков

Футбол Список Еврокубки, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:48 Фото: Instagram/f.c.kairat
10 ноября завершился очередной розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которого определились четыре коллектива, которые представят нашу страну в еврокубках на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Обладатель "золота" завершившего сезона, алматинский "Кайрат" заработал путевку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Победитель Кубка Казахстана – 2024 и бронзовый призер КПЛ-2024, клуб "Актобе" выступит в Лиге Европы или в Лиге конференций. Решение о западноказахстанской дружине УЕФА примет чуть позже.

Место в еврокубках также получил прошлогодний чемпион страны "Ордабасы", закончивший нынешний сезон на четвертой строчке. Южане начнут старт в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Обладатель "серебра" КПЛ-2024 столичная "Астана" с большей долей вероятности выступит в Лиге конференций. Но, не исключено, что команду Григория Бабаяна можно будет увидеть и в Лиге Европы.

Тем временем через считаные минуты перед Центральным стадионом Алматы начнется официальное награждение чемпионов республики, клуба "Кайрат". 

Читайте также

Танцы ЧМ-2024 Золото
Казахстанцы второй год подряд берут "золото" мирового первенства по танцам
Футбол Лидер Ливерпуль
ФК "Ливерпуль" уходит на отдых с хорошим отрывом в таблице АПЛ
Фристайл Победитель МТ Австрия
Казахстанские фристайлисты прекрасно выступили на турнире в Австрии
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА Астана ФК Ордабасы ФК 2024 год ФК Актобе ФК Кайрат Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Жена 79-летнего Петросяна показала их годовалую дочку, Брухунова
Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: