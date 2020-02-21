Казахстанцы покинули печально известный японский лайнер

Завтра они вернутся в Казахстан.

Казахстанцы, которые находились на лайнере Diamond Princess с зараженными коронавирусом людьми, выпущены на сушу. Скоро они вернутся на родину, передает zakon.kz.

Согласно информации Посольства РК в Японии, сегодня еще двое наших граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио. Все наши граждане, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса. Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину, говорится в сообщении Минситерства иностранных дел Казахстана.

Казахстанские дипломаты в Токио с первых дней поддерживали связь с соотечественниками и оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. По информации МИД, на родину они вернутся за свой счет.

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