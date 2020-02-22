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Новые задержания по делу "Гарант 24 Ломбард"

52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики "Гарант 24 Ломбард" в ВКО. Вкладчики в ЗКО оценивают ущерб в 13 миллионов 500 тысяч тенге.

Фото : Бессарабия ИНФОРМ22 февраля 2020, 16:59

28 вкладчиков ТОО "Гарант 24 ломбард" обратились в ДП ВКО с заявлением о мошенничестве. Кроме того, в полицию, с тем же заявлением, обратились двое жителей Западного Казахстана , сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики "Гарант 24 Ломбард" в ВКО. Вкладчики в ЗКО оценивают ущерб в 13 миллионов 500 тысяч тенге.

По этим фактам начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Из них в отношении деятельности филиала в Усть-Каменогорске – 7 заявлений, в городе Семей – 21. Сотрудниками полиции установлен и задержан региональный директор, который водворен в изолятор временного содержания.

Так же, в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан региональный директор филиала ТОО, житель Западно-Казахстанской области 1980 г.р. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Уральск.

Ранее были задержаны директор таразского, павлодарского и карагандинского филиалов "Гарант 24 Ломбард".


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