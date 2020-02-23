Елена Рыбакина приблизилась к ТОП-15 мирового рейтинга

Встреча за главный трофей, в которой борьба шла абсолютно на равных, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6(5):7 в пользу румынской теннисистки.

Первая женская ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина в шаге от победы на очередном турнире WTA в упорной борьбе уступила первенство второй ракетке мира румынке Симоне Халеп в финале турнира в городе Дубай, сообщает zakon.kz.

Встреча за главный трофей, в которой борьба шла абсолютно на равных, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6(5):7 в пользу румынской теннисистки.

Отметим что оппонентка Рыбакиной - бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019); финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017, Открытый чемпионат Австралии 2018); победительница 20 турниров WTA (из них 19 в одиночном разряде).

Благодаря этому финалу в обновленном рейтинге WTA Елена Рыбакина поднимется на 17-е место и установит новый рекорд Казахстана в одиночном разряде. На сегодняшний день Рыбакина является 19-й ракеткой мира. Данная позиция в табели о рангах уже является исторически важной для казахстанского тенниса, поскольку до этого момента ни одна из отечественных теннисисток не проходила в ТОП-20 одиночного разряда.

Такой рывок произошел после того, как Рыбакина впервые в своей карьере вышла в финал турнира серии WTA Premier в Санкт-Петербурге, где уступила действующей обладательнице титула Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 1:6, 3:6.

В Дубае Елена в первом круге победила чемпионку Australian Open-2020 и седьмую ракетку мира американку Софию Кенин - 6:7(2), 6:3, 6:3, затем уверено обошла чешку Катарину Синякову - 6:3, 6:3. В четвертьфинале Рыбакина сыграла с еще одной представительницей Чехии - третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой, которую одолела со счетом 7:6 (1), 6:3. Это была первая победа Рыбакиной над сильнейшими теннисистками, которые входят в ТОП-5 мирового рейтинга. В полуфинале Елена сыграла с восьмой сеяной турнира хорваткой Петрой Мартич, которая занимает 15-ю строчку мирового рейтинга. Первая очная встреча теннисисток продолжалась два часа , 15 минут и закончилась победой Рыбакиной со счетом 7:6(5), 7:6(2).

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