Осадки в виде дождя и снега ожидают казахстанцев на 23 февраля
Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.
На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза. В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с.
В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, преимущественно облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, слабый снег.
Прогноз погоды на 23 февраля.
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