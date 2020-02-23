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Осадки в виде дождя и снега ожидают казахстанцев на 23 февраля

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.

Фото : Youtube23 февраля 2020, 06:11

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz.

На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза. В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, слабый снег.

Прогноз погоды на 23 февраля.


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