Осадки в виде дождя и снега ожидают казахстанцев на 23 февраля

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью.

Фото : Youtube

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля пониженного давления, связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега, сообщает zakon.kz. На западную, северо-западную территорию РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза. В Алматинской области местами усиление ветра 17-22 м/с. В Северо-Казахстанской, местами в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман. Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, преимущественно облачно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, слабый снег. Прогноз погоды на 23 февраля.

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