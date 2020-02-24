Казахстанцы с лайнера Diamond Princess находятся на карантине в Нур-Султане

Накануне они прибыли из Токио.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что четверо казахстанцев, которые находились на японском лайнере Diamond Princess, прибыли в Нур-Султан. Их отправили на карантин, передает zakon.kz

23 февраля 2020 года в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. МИД сообщал, что на родину они вернутся за свой счет. 21 февраля стало известно, что их выпустили из лайнера и проверили на коронавирус. Результаты были отрицательными.

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