В Павлодаре задержан региональный директор "ESTATE Ломбард"

Сейчас он находится в ИВС.

В Павлодаре задержали региональных директоров ТОО "Гарант 24" и ТОО "ESTATE Ломбард". Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, передает zakon.kz.

Следственное управление Департамента полиции региона начало досудебное расследование в отношении ТОО "Гарант 24", ТОО "ESTATE Ломбард" по статье мошенничество в особо крупном размере.

Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа. Задержаны и водворены в ИВС города Павлодара региональные директора ТОО "Гарант 24" и ТОО "ESTATE Ломбард. В случае, если вы пострадали от мошеннических действий со стороны указанных товариществ, просим вас обратиться в Следственное управление ДП области по адресу: город Павлодар, улица Лермонтова, 51, - говорится в сообщении полиции Павлодарской области.

Филиалы "Гарант 24" и "Estate Ломбард" заподозрили в мошенничестве. Финансовые организации принимали от казахстанцев под проценты, обещая выплатить большие суммы вознаграждения. Люди брали кредиты, закладывали недвижимость в надежде на получение прибыли. Ранее были задержаны директоры таразского, карагандинского, алматинского филиалов "Гарант 24 Ломбард" и "ESTATE Ломбард".

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