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В Алматы задержаны директора ломбардов "Гарант 24" и "Estate"

По предварительным данным, финансовые организации промышляли мошенничеством с конца прошлого года.

Фото : Vse4223 февраля 2020, 00:42

Полиция Алматы задержала региональных директоров двух финансовых организаций, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Директоров "Гарант 24 Ломбард и "Estate Ломбард" обвиняют в создании финансовой пирамиды. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны.

По предварительным данным, финансовые организации промышляли мошенничеством с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов, они предлагали гражданам "выгодно" вложить свои сбережения. В результате завладевали чужими денежными средствами.

В настоящее время организаторы данного преступного бизнеса задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статье 190 ч.4 УК РК.

Ранее были задержаны руководители таразского, павлодарского и карагандинского филиалов "Гарант 24 Ломбард". А также региональные представители в ВКО и ЗКО.


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