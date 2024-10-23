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Побег из талгарского ИВС: уголовное дело возбуждено по факту халатности

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:11 Фото: polisia.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса прокомментировал побег из талгарского ИВС подозреваемого в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лепеха заявил, что поиски беглеца продолжаются.

"Занимаемся, ищем, задержим. Ищем – это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", – заверил он.

22 октября 2024 года в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из талгарского изолятора временного содержания (ИВС).

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