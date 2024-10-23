Побег из талгарского ИВС: уголовное дело возбуждено по факту халатности
Фото: polisia.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса прокомментировал побег из талгарского ИВС подозреваемого в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.
Игорь Лепеха заявил, что поиски беглеца продолжаются.
"Занимаемся, ищем, задержим. Ищем – это не так просто. Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечем к ответственности виновных", – заверил он.
22 октября 2024 года в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из талгарского изолятора временного содержания (ИВС).
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