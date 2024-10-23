Побег из талгарского ИВС: уголовное дело возбуждено по факту халатности

Фото: polisia.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса прокомментировал побег из талгарского ИВС подозреваемого в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

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