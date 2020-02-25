Карта опасности составлена в Казахстане

На карте указаны места наиболее подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина о готовности к предстоящему паводковому периоду доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов Мирзагалиев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаев, акимы ряда областей, передает zakon.kz.

Докладывая о сложившихся гидрометеорологических условиях в бассейнах рек, Магзум Мирзагалиев отметил, что процесс снегонакопления будет продолжаться и в течение марта.

В свою очередь, Казгидромет будет еженедельно с марта предоставлять основные гидрологические прогнозы с уточнениями каждые 3 дня. А также уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно за 2-3 суток при норме не менее 6 часов в случае резких изменений гидрометеоусловий.

Согласно синоптическому прогнозу на март, температура воздуха и количество осадков на большей части территории Казахстана ожидается выше климатической нормы. В целях подготовки гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод Министерством экологии, геологии и природных ресурсов принимаются все необходимые меры. Создана Противопаводковая комиссия.

Исходя из прогноза, графики режима работы водохранилищ скорректированы под увеличение дополнительных свободных емкостей.

Всем собственникам гидротехнических сооружений направлены рекомендации о проведении соответствующих мероприятий для безопасного пропуска паводковых вод и подготовке необходимых инертных материалов и техники.

Составлена Карта опасности, где указаны места наиболее подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации. С учетом значительного объема выпавшего снега и в случае резкого повышения температуры воздуха, мы будем вынуждены осуществлять значительные сбросы воды с водохранилищ. В этой связи акиматам необходимо принять действенные меры по недопущению чрезвычайной ситуации, — отметил Мирзагалиев.

Он подчеркнул, что в последние годы оснащению гидрометеослужбы уделяется серьезное внимание. Это позволяет увеличить охват гидрометеорологическим мониторингом территории Казахстана и повысить качество синоптических и гидрологических прогнозов.

Так, за последние годы были приобретены 5 метеорологических радаров,14 автоматических метеостанций и 42 гидропоста.

Ежегодно приобретаются гидрометеорологические приборы и оборудования на действующие посты наблюдений.

О подготовке дорожной инфраструктуры доложил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ускенбаев.

В целях своевременного предупреждения и устранения паводковых угроз, Министерством ведутся работы по подготовке автомобильных и железных дорог к паводковому периоду текущего года. В рамках подготовки автодорог республиканского значения утверждены Планы противопаводковых мероприятий и созданы комиссии на центральном и региональном уровнях из представителей дорожных служб, — сказал Ускенбаев.

Данные мероприятия включают в себя определение и ежедневный осмотр паводкоопасных участков и дорожных сооружений, заготовку дорожных и инертных материалов (песок, камень, мешки, и т.д.) для проведения противопаводковых и аварийных работ, проведение работ по очистке проезжей части, обочин, дорожных сооружений от снега и льда, проведение очистки отверстий и русел водопропускных труб и др.

На сегодняшний день протяженность республиканской сети составляет 24,9 тыс. км, где имеются 1 277 мостов и 14 994 водопропускных труб. Из них взяты на контроль 464 опасных участка, 66 мостов и 852 водопропускных труб, на которых закреплено 883 ед. дорожно-эксплуатационной техники. Организовано круглосуточное дежурство и проводится ежедневное патрулирование автодорог и дорожных сооружений.

Для своевременной организации работ в паводковый период, на текущий момент заготовлены дорожные и инертные материалы, в том числе 644 тонн ГСМ, 8,1 тыс. м3 песка, 6,8 тыс. м3 камня, 17,2 тыс. м3 щебня, 45,5 тыс. шт. мешков, 25 шт. ж/б труб. Общая готовность составляет 90%. Начата работа по очистке от снега отверстий водопропускных труб и русел подмостовых зон.

В целом, при выполнении противопаводковых мер учитываются погодные климатические условия регионов, а также результаты паводкового периода предыдущих лет.

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, своевременной подготовки пути, искусственных сооружений Национальной компанией "КТЖ" утвержден приказ, где предусмотрены организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и устойчивой работы пути и искусственных сооружений в паводковый период.

Из анализа опыта прошлых лет по пропуску паводковых вод, по всем регионам определен перечень из 673 опасных мест (трубы, мосты, земполотно). В период прохождения паводковых вод организовываются круглосуточные дежурства ответственных лиц, дополнительные обходы и объезды определенных опасных мест.

Начата работа по очистке от снега отверстий мостов, труб, дренажных колодцев, вскрытие нагорных и водоотводных канав, лотков и кюветов.

Проводится работа по формированию 42 противоразмывных поездов с бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами.

В настоящий момент дистанциями пути заготовлено 2 800 м3 бутового камня и 8 000 шт. некондиционных железобетонных шпал.

Совместно с территориальными организациями ведутся работы по проверке состояния водохранилищ, агротехнических дамб, а также по взаимодействию с областными подразделениями по ЧС при возникновении сложной ситуации.

В рамках Дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" по Министерству предусмотрено 23 мероприятия, из них в период с 2017 по 2019 годы было выполнено 22 мероприятия по дорожной отрасли за счет выделенных средств на ремонт и содержания автодорог. Подготовительные работы к паводковому периоду находятся на особом контроле Министерства, — сказал Ускенбаев.

Заместитель премьер-министра в свою очередь отметил, что угрозы с подтоплением находятся на особом контроле. Все проблемные вопросы были рассмотрены в ходе заседания Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Был подписан протокол. Заинтересованные центральные и местные исполнительные органы приступили к реализации соответствующих поручений. МВД РК поручена координация и контроль за противопаводковыми мероприятиями. Вместе с тем, центральным государственным органам и акиматам необходимо решить имеющиеся проблемы в короткие сроки.

Мы держим ситуацию по паводкам на контроле. Еженедельно будет рассматривать этот вопрос в селекторном режиме, — сказал в завершение Скляр.

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