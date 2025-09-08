Правила разработки карт сейсмического риска утвердили в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 29 августа 2025 года утвердил Правила разработки и применения разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт сейсмического риска, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок разработки и применения карт общего сейсмического зонирования, карт детального сейсмического зонирования, карт сейсмического микрозонирования, карт сейсмического риска в масштабе, соответствующем задачам проектирования, планирования и управления рисками на конкретной территории.

Карты общего сейсмического зонирования (ОСЗ) предназначены для первичной оценки сейсмической опасности на больших территориях и используются при планировании территориального развития, зонирования по нормативным значениям расчетных сейсмических воздействий.

В правилах говорится, что карты ОСЗ служат для целей развития хозяйства в масштабах страны и крупных регионов. При ОСЗ рассматриваются крупные геолого-геофизические явления, определяющие сейсмичность регионов. При сейсмологических исследованиях рассматриваются землетрясения, повреждающие объекты массового строительства на значительных площадях.

Также указывается, что картирование территорий ведется в значениях амплитуд ускорений, баллах макросейсмической шкалы интенсивностей и в других характеристиках колебаний, используемых проектировщиками. При отсутствии данных сейсмического микрозонирования на основании ОСЗ может производится упрощенное определение сейсмичности площадок строительства при проектировании и строительстве типовых объектов соответствующей сейсмостойкости. Карты ОСЗ составляются в масштабах 1:1 000 000 – 1:500 000 согласно классификаторам.

Карты детального сейсмического зонирования (ДСЗ) ориентированы на отдельные регионы или административные единицы и необходимы для уточнения сейсмической опасности при проектировании объектов I и II уровня ответственности и используются при экспертизе проектно-сметной документации, зонирования по типу грунтов и условиям распространения сейсмических волн.

Карты сейсмического микрозонирования (СМЗ) применяются в пределах населенных пунктов, крупных объектов или техногенно-нагруженных зон, учитывают локальные инженерно-геологические и геофизические условия, отклик грунтов на сейсмическое воздействие, при проектировании зданий и сооружений I и II уровня ответственности для выбора инженерных решений, типов фундаментов, противосейсмических мероприятиях. Карты СМЗ составляются в масштабе 1:10 000 согласно классификаторам.

Карты сейсмического риска (КСР) отражают потенциальный ущерб (человеческий, экономический, инфраструктурный) и являются результатом совмещения данных ОСЗ/ДСЗ/СМЗ с информацией об уязвимости объектов и населения и применяются для анализа и управления рисками чрезвычайных ситуаций, при разработке планов гражданской обороны, планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, страховых расчетов, а также при разработке паспортов безопасности, атласов чрезвычайных ситуаций, систем геоинформационного мониторинга угроз.

Документом установлено, что карты СМЗ и КСР относятся к служебным документам, подлежащих ограничению с пометкой "ДСП", при этом лица, использующие в работе данные карты, выполняют требования по защите информации, хранению и неразглашению сведений, полученных ими при исполнении служебных обязанностей.

Карты сейсмического зонирования показывают вероятность превышения определенного уровня сотрясения грунта в течение заданного периода времени, выраженную в процентах. Они используются для оценки сейсмической опасности и планирования строительства с учетом вероятности землетрясений. Карты отображают интенсивность землетрясений, а также расположение тектонических разломов.

Содержание карт сейсмического зонирования:

вероятность превышения заданного уровня сотрясения почвы в определенной точке на карте в течение указанного времени. Эта вероятность выражается в процентах;

ожидаемая интенсивность землетрясений в пиковых ускорениях грунта, баллах по шкале MSK-64 (К) или спектральных ускорениях;

расположение тектонических разломов, которые являются источниками сейсмической активности;

деление территории на зоны различной сейсмической опасности, в зависимости от вероятности и интенсивности землетрясений;

информация о поведении грунтов при землетрясениях;

степень ответственности строительных объектов (рядовые, ответственные, особо ответственные), которая учитывается при оценке сейсмической опасности.

Карты сейсмического риска включают:

оценку возможных человеческих жертв, материальных потерь и разрушений объектов экономики и инфраструктуры за определенный период;

оценку уязвимости зданий, сооружений и населения к воздействию сейсмических событий, с учетом их конструктивных особенностей, плотности застройки и других факторов;

оценку вероятности возникновения вторичных опасностей, таких как обвалы, оползни, сели, пожары и другие последствия, вызванные землетрясением;

оценку воздействия землетрясений на экономику, социальную сферу, транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также на качество жизни населения;

рекомендации по снижению сейсмического риска, предложения по укреплению сейсмостойкости объектов, улучшению систем раннего предупреждения, повышению осведомленности населения и подготовке органов управления к реагированию на сейсмические угрозы.

Разработка разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) осуществляется в шесть этапов:

сбор и анализ исходных сейсмологических данных;

идентификация и параметризация сейсмических источников (площадных, линейных, гибридных);

определение магнитудно-частотных характеристик (сейсмического режима) выделенных сейсмических источников;

оценка сотрясений грунта в пункте (сетке пунктов) от землетрясений всех возможных магнитуд;

расчет вероятности, что эти сотрясения грунта будут превышены за заданный период времени;

интеграция данных в картографические материалы.

Разработка карт КСР осуществляется в три этапа:

оценка сейсмической уязвимости территорий и потенциала возможного ущерба на основе карт ДСЗ И СМЗ;

проведение комплексного анализа устойчивости зданий, сооружений и инфраструктуры с учетом конструктивных характеристик, плотности застройки и инженерно-геологических условий;

формирование прогнозов человеческих потерь и экономических убытков на основании сценариев землетрясений с различной интенсивностью и вероятностью возникновения.

Разработка разномасшатбных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт КСР осуществляется научно-исследовательскими организациями на основе результатов оценки сейсмической опасности и сейсмического риска.

Разработанные карты подлежат обязательному согласованию с акиматами соответствующих административно-территориальных единиц.

Утвержденные карты сейсмического зонирования (районирования) и карты КСР становятся официальным документом по обеспечению сейсмической безопасности, могут передаваться для использования в государственные органы и профильные научно-исследовательские организации по их официальным запросам.

На основе утвержденных разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) проводится работа по разработке и утверждению сводов правил к застройке территории, подлежащие учету при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений.

Также установлено, что карты КСР используют для ликвидации последствий землетрясений акиматы и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.

Акиматы актуализируют карты сейсмического зонирования (районирования) и карты КСР не реже одного раза в 10 лет либо в случае возникновения разрушительных землетрясений, появления новых данных о сейсмических источниках, изменений в уязвимости территорий на основе данных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.