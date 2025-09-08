Правила разработки карт сейсмического риска утвердили в Казахстане
Правила устанавливают порядок разработки и применения карт общего сейсмического зонирования, карт детального сейсмического зонирования, карт сейсмического микрозонирования, карт сейсмического риска в масштабе, соответствующем задачам проектирования, планирования и управления рисками на конкретной территории.
Карты общего сейсмического зонирования (ОСЗ) предназначены для первичной оценки сейсмической опасности на больших территориях и используются при планировании территориального развития, зонирования по нормативным значениям расчетных сейсмических воздействий.
В правилах говорится, что карты ОСЗ служат для целей развития хозяйства в масштабах страны и крупных регионов. При ОСЗ рассматриваются крупные геолого-геофизические явления, определяющие сейсмичность регионов. При сейсмологических исследованиях рассматриваются землетрясения, повреждающие объекты массового строительства на значительных площадях.
Также указывается, что картирование территорий ведется в значениях амплитуд ускорений, баллах макросейсмической шкалы интенсивностей и в других характеристиках колебаний, используемых проектировщиками. При отсутствии данных сейсмического микрозонирования на основании ОСЗ может производится упрощенное определение сейсмичности площадок строительства при проектировании и строительстве типовых объектов соответствующей сейсмостойкости. Карты ОСЗ составляются в масштабах 1:1 000 000 – 1:500 000 согласно классификаторам.
Карты детального сейсмического зонирования (ДСЗ) ориентированы на отдельные регионы или административные единицы и необходимы для уточнения сейсмической опасности при проектировании объектов I и II уровня ответственности и используются при экспертизе проектно-сметной документации, зонирования по типу грунтов и условиям распространения сейсмических волн.
Карты сейсмического микрозонирования (СМЗ) применяются в пределах населенных пунктов, крупных объектов или техногенно-нагруженных зон, учитывают локальные инженерно-геологические и геофизические условия, отклик грунтов на сейсмическое воздействие, при проектировании зданий и сооружений I и II уровня ответственности для выбора инженерных решений, типов фундаментов, противосейсмических мероприятиях. Карты СМЗ составляются в масштабе 1:10 000 согласно классификаторам.
Карты сейсмического риска (КСР) отражают потенциальный ущерб (человеческий, экономический, инфраструктурный) и являются результатом совмещения данных ОСЗ/ДСЗ/СМЗ с информацией об уязвимости объектов и населения и применяются для анализа и управления рисками чрезвычайных ситуаций, при разработке планов гражданской обороны, планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, страховых расчетов, а также при разработке паспортов безопасности, атласов чрезвычайных ситуаций, систем геоинформационного мониторинга угроз.
Документом установлено, что карты СМЗ и КСР относятся к служебным документам, подлежащих ограничению с пометкой "ДСП", при этом лица, использующие в работе данные карты, выполняют требования по защите информации, хранению и неразглашению сведений, полученных ими при исполнении служебных обязанностей.
Карты сейсмического зонирования показывают вероятность превышения определенного уровня сотрясения грунта в течение заданного периода времени, выраженную в процентах. Они используются для оценки сейсмической опасности и планирования строительства с учетом вероятности землетрясений. Карты отображают интенсивность землетрясений, а также расположение тектонических разломов.
Содержание карт сейсмического зонирования:
- вероятность превышения заданного уровня сотрясения почвы в определенной точке на карте в течение указанного времени. Эта вероятность выражается в процентах;
- ожидаемая интенсивность землетрясений в пиковых ускорениях грунта, баллах по шкале MSK-64 (К) или спектральных ускорениях;
- расположение тектонических разломов, которые являются источниками сейсмической активности;
- деление территории на зоны различной сейсмической опасности, в зависимости от вероятности и интенсивности землетрясений;
- информация о поведении грунтов при землетрясениях;
- степень ответственности строительных объектов (рядовые, ответственные, особо ответственные), которая учитывается при оценке сейсмической опасности.
Карты сейсмического риска включают:
- оценку возможных человеческих жертв, материальных потерь и разрушений объектов экономики и инфраструктуры за определенный период;
- оценку уязвимости зданий, сооружений и населения к воздействию сейсмических событий, с учетом их конструктивных особенностей, плотности застройки и других факторов;
- оценку вероятности возникновения вторичных опасностей, таких как обвалы, оползни, сели, пожары и другие последствия, вызванные землетрясением;
- оценку воздействия землетрясений на экономику, социальную сферу, транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также на качество жизни населения;
- рекомендации по снижению сейсмического риска, предложения по укреплению сейсмостойкости объектов, улучшению систем раннего предупреждения, повышению осведомленности населения и подготовке органов управления к реагированию на сейсмические угрозы.
Разработка разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) осуществляется в шесть этапов:
- сбор и анализ исходных сейсмологических данных;
- идентификация и параметризация сейсмических источников (площадных, линейных, гибридных);
- определение магнитудно-частотных характеристик (сейсмического режима) выделенных сейсмических источников;
- оценка сотрясений грунта в пункте (сетке пунктов) от землетрясений всех возможных магнитуд;
- расчет вероятности, что эти сотрясения грунта будут превышены за заданный период времени;
- интеграция данных в картографические материалы.
Разработка карт КСР осуществляется в три этапа:
- оценка сейсмической уязвимости территорий и потенциала возможного ущерба на основе карт ДСЗ И СМЗ;
- проведение комплексного анализа устойчивости зданий, сооружений и инфраструктуры с учетом конструктивных характеристик, плотности застройки и инженерно-геологических условий;
- формирование прогнозов человеческих потерь и экономических убытков на основании сценариев землетрясений с различной интенсивностью и вероятностью возникновения.
Разработка разномасшатбных карт сейсмического зонирования (районирования) и карт КСР осуществляется научно-исследовательскими организациями на основе результатов оценки сейсмической опасности и сейсмического риска.
Разработанные карты подлежат обязательному согласованию с акиматами соответствующих административно-территориальных единиц.
Утвержденные карты сейсмического зонирования (районирования) и карты КСР становятся официальным документом по обеспечению сейсмической безопасности, могут передаваться для использования в государственные органы и профильные научно-исследовательские организации по их официальным запросам.
На основе утвержденных разномасштабных карт сейсмического зонирования (районирования) проводится работа по разработке и утверждению сводов правил к застройке территории, подлежащие учету при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений.
Также установлено, что карты КСР используют для ликвидации последствий землетрясений акиматы и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.
Акиматы актуализируют карты сейсмического зонирования (районирования) и карты КСР не реже одного раза в 10 лет либо в случае возникновения разрушительных землетрясений, появления новых данных о сейсмических источниках, изменений в уязвимости территорий на основе данных уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.