Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Появилось видео задержания активиста Агадила

Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.

Фото : кадр видео25 февраля 2020, 18:18

В Сети появилось видео задержания гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.

Запись разместил в своем телеграм-канале Ербол Едилов, подписав, что оно из открытых источников.

25 февраля стало известно о смерти в СИЗО Нур-Султана гражданского активиста Дулата Агадила. Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты