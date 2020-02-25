Появилось видео задержания активиста Агадила

Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.

В Сети появилось видео задержания гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.

Запись разместил в своем телеграм-канале Ербол Едилов, подписав, что оно из открытых источников.

25 февраля стало известно о смерти в СИЗО Нур-Султана гражданского активиста Дулата Агадила. Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!