Появилось видео задержания активиста Агадила
Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.
Фото : кадр видео25 февраля 2020, 18:18
В Сети появилось видео задержания гражданского активиста Дулата Агадила, передает zakon.kz.
Запись разместил в своем телеграм-канале Ербол Едилов, подписав, что оно из открытых источников.
25 февраля стало известно о смерти в СИЗО Нур-Султана гражданского активиста Дулата Агадила. Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Полиция проверяет инцидент на предмет применения пыток.
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