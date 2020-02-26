Певец Димаш Кудайберген рассказал, чем займется в отпуске

Наш соотечественник признался, что за последние 4 года ни разу не отдыхал.

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, обладатель уникального голоса, рассказал в интервью "Союзному вече", как бы он хотел провести свой отпуск, передает zakon.kz.

Наш соотечественник признался, что за последние 4 года ни разу не отдыхал.

Не было моментов, чтобы две недели подряд ничего не делать. Наверное, после турне возьму отпуск. Отправимся куда-нибудь с пацанами. Может, и в родной Актобе. Купим по донеру. Рядом со студией есть место, где его очень вкусно готовят. Прокатимся по ночному городу с ветерком. Пообщаемся. Только не подумайте, что жалуюсь. Не представляю жизнь без творчества. И, хоть и сильно устаю физически, через день-другой уже охота побыстрей работать, показывать людям, какой ты, - сказал он.

Также певец рассказал, как ему удается поддерживать свой уникальный голос в рабочем состоянии.

После концертов стараюсь молчать. Даже есть расписание, где прописано, когда должен давать связкам передохнуть. А так не ограничиваю себя ни в чем. Бывают артисты, которые перестают есть острое или слишком жирное, пить колу. Мне было лет 15 - 16, учился в колледже и делал то же самое. Потом надоело, и перестал за этим следить. Но один раз заболел и отказался от мороженого. До сих пор его не ем и не пью холодное, - добавил исполнитель.

Напомним, сейчас Димаш находится в концертном туре "Арнау", сейчас его выступления идут в городах России.

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