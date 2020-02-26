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В каком состоянии пострадавшие при экстренной посадке самолета в ВКО

Состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Фото : depositphotos.com26 февраля 2020, 15:09

О состоянии пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 рассказали в пресс-службе Национального координационного центра экстренной медицины, передает zakon.kz.

26 февраля в 12.42 в диспетчерскую службу Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК поступили сведения из регионального отделения санитарной авиации Усть-Каменогорска об аварийной посадке самолета Ан-2 авиакомпании ТОО "Орлан 2000" вблизи поселка Прапорщиково. Самолет вылетел в 12.15 минут по маршруту Усть-Каменогорск – Аксуат – Усть-Каменогорск. На борту находился экипаж авиакомпании в составе трех человек и мобильная бригада санитарной авиации в составе двух человек, - сказано в распространенном сообщении.

На место происшествия направили две бригады скорой медицинской помощи, а также пожарную машину.

До прибытия бригады скорой медицинской помощи всем пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказала бригада медицины катастроф. На данный момент пострадавшие находятся в Городской больнице № 1 Усть-Каменогорска, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести, - добавили в пресс-службе Национального координационного центра экстренной медицины.


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