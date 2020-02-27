27 февраля на большей части территории страны ожидаются осадки

Лишь на востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются осадки, на севере, северо-западе, юге и в центре местами сильные (дождь, снег), сообщает zakon.kz.

Лишь на востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гололед, низовая метель, днем на юге – гроза, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Костанайской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области днем местами ожидается гроза, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, в Актюбинской, Карагандинской, днем в Павлодарской, Акмолинской областях усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.

В Мангыстауской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман, гололед.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя – усиление ветра 18-23 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, ливневый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 27 февраля.

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