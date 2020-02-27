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Стихия в очередной раз накрыла Нур-Султан

Прогноз погоды на 27 февраля в столице: осадки, гололед, низовая метель.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz27 февраля 2020, 12:30

В Нур-Султане зима не торопится уходить. Столица вновь во власти непогоды, передает zakon.kz.

Из-за плохих метеоусловий в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 8 рейсов и отменены 2 рейса. Несмотря на это, аэропорт работает в штатном режиме.

Кроме того, в столице отменены занятия для учащихся школ второй смены.

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Погода ужасная ???? Трассы нет, сидите дома! @astana_press

Публикация от Астана | Astana | Nur-Sultan (@astana.times) 26 Фев 2020 в 9:08 PST

27 февраля в Нур-Султане ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД обратился с заявлением, что гололед ожидается в столице и шести областях страны.

Водителям рекомендовали при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Пожилым людям нужно использовать трость с резиновым наконечником или шипами.


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