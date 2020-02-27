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Казахстан заявил о нарушениях Кыргызстана в рамках ЕАЭС

Это касается налогового законодательства Кыргызстана.

Фото : gov.kz27 февраля 2020, 13:46

Министерство торговли и интеграции Казахстана выявило, что Кыргызстан в очередной раз нарушает правила торговли в рамках ЕАЭС, передает zakon.kz.

По информации ведомства, на этот раз вопрос касается действующего налогового законодательства Кыргызстана, предусматривающее освобождение от уплаты НДС сельхозтехники, производимой на предприятиях Кыргызстана.

При этом для того, чтобы аналогичные льготные условия применялись и к сельхозтехнике из стран ЕАЭС необходимо соответствовать дополнительным критериям, которые нарушают добросовестную конкуренцию.

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что взимание НДС во взаимной торговле товарами в государствах-членах должно быть не менее благоприятным, чем налогообложение в отношении аналогичных товаров, происходящих с территории остальных стран ЕАЭС. Действующее налоговое законодательство Кыргызстана противоречит принципу «национального режима». Мы считаем, что это грубое нарушение не только права ЕАЭС, но и ВТО и предложили Евразийской экономической комиссии рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Коллегии ЕЭК, - сказала вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

Соответствующее обращение на днях было направлено в адрес ЕЭК.

Ранее сообщалось, что Казахстан в скором времени пожалуется на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. По мнению казахстанской стороны, законодательство Кыргызстана не соответствует принципам ВТО.


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