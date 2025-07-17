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Общество

В нарушениях налогового законодательства Казахстана уличили крупные предприятия

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 04:04 Фото: Zakon.kz
Экибастузская ГРЭС-1 и Казахстанская вагоностроительная компания уличены в нарушениях налогового законодательства страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", на Экибастузской ГРЭС-1 при ремонте оборудования в налоговый вычет были отнесены расходы по товарам и услугам, не связанным с получением дохода. Это привело к неуплате налогов на сумму 421 млн тенге.

Нарушения выявлены и в деятельности Казахстанской вагоностроительной компании. Прокуратура зафиксировала снижение оборота по реализации продукции. В результате бюджет недополучил 550 млн тенге.

По итогам проведенной работы все выявленные нарушения устранены, налоговые обязательства предприятиями исполнены в добровольном порядке, а недостающие суммы полностью перечислены в госбюджет.

15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в текущий Налоговый кодекс.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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