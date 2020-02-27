Налоговый период закончился: что будет с курсом тенге

По мнению экспертов, вчерашнее ослабление тенге вряд ли связано с окончанием налоговой недели, так как на курс нацвалюты гораздо больше влияют другие экономические факторы.

25 февраля в Казахстане завершился налоговый период и уже на следующий день на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 378,36 тенге, то есть сразу +1,50. Немного подорожал и китайский юань – до 53,78 тенге, то есть +0,1050. Только рубль слегка подешевел, его курс составил 5,78 тенге. Своими мнениями о том, насколько устойчивость тенге, укреплявшегося несмотря на влияние различных негативных факторов, зависела именно от налогового периода, и чего следует ожидать в дальнейшем на казахстанском рынке валют, в беседе с журналистом zakon.kz поделились известные казахстанские эксперты-экономисты.

Как отметил аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев, налоговый период действительно закончился 25 февраля для недропользователей, и конечно же, это поддерживало тенге на бирже. Также, как скорее всего, его поддерживала конвертация средств Нацфонда для исполнения обязательных трансфертов в бюджет.

Теперь, после распоряжения Президента страны такая конвертация подотчетна, но Национальный банк не отчитывается в начале следующего месяца. То есть, сколько поменял Нацбанк на бирже в феврале, мы узнаем в начале марта. Это тоже поддерживает тенге. Плюс в январе-начале февраля тенге неплохо поддерживал интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Пока вирус «не скосил» всех доли иностранцев в госбумагах и корпбумагах сильно выросли, потому что у нас по сравнению с остальным миром достаточно высокие ставки. То есть по рисковым активам, которые более прибыльны, Центробанки снижают процентные ставки, чтобы нивелировать угрозу от кризиса, и тот, кто хочет рисковать и заработать больше, обращает внимание на наши бумаги, поскольку у нас ставка высокая, – сказал Андрей Чеботарев.

Если же говорить конкретно о том, что произошло на KASE вчера, то, по мнению эксперта, это скорее совпадение. Налоговый период действительно закончился, но объемы торгов на бирже не давали повода говорить о том, что недропользователи проявляли слишком большой интерес к американской валюте. Просто объемы в течение налоговой недели были чуть больше, чем обычно. Поэтому ослабление тенге вряд ли связано с окончанием налоговой недели. На самом деле, это скорее реакция на падение рубля во вторник и другие негативные факторы.

В понедельник случился второй «китайский черный понедельник» для всего мира и сильно упали американские индексы, азиатские, европейские. Россия в понедельник не торговала, так как у них в стране был праздник и выходной день, это их немного спасло. А открывшаяся во вторник Россия показала падение. Рубль упал на 2,3% за два дня. Российские индексы потеряли 3,4%. И это, конечно же, сильно влияет на нас, поскольку мы достаточно сильно зависим от России, ведь это наш главный торговый и стратегический партнер, – пояснил эксперт.

Что касается дальнейшего курса тенге, то как отметил Андрей Чеботарев, стабильность национальной валюты в большей мере зависит от того, насколько стабильны рынки. Ведь де-факто, вернее, де-юре у нас свободное образование курса и абсолютно рыночный курс. Во всяком случае, так говорит регулятор. А в этом случае мы полностью зависим от ситуации на рынках, и волатильность тенге будет определяться исключительно рыночной ситуацией. А рыночная ситуация сейчас не благоприятная.

В начале февраля, когда открывался Китай после праздников, был «первый китайский черный понедельник». На этой неделе в понедельник тоже был нанесен достаточно сильный удар по рынкам, и если вирус продолжит распространяться в мире, это будет сильно бить по индексам, и соответственно давить на наш тенге. Во-первых, потому что мы все-таки рисковый актив. А во-вторых, обычно растет золото и доллар, то есть защитные активы. А растущий индекс доллара соответственно также давит на наш тенге. Однако хочется отметить, что в отличие от осени прошлого года, регулятор уже несколько месяцев достаточно неплохо справляется с ситуацией, и с этого времени мы отошли от политики слабого тенге. Когда при таких же показателях цен на нефть и аналогичной негативной ситуации на части рынков, курс у нас был выше 380 тенге. Сегодня мы держим марку и очень хочется верить, что политика более или менее равновесного, или может быть сильного тенге, будет довлеть над политикой слабого тенге и перепроданного тенге, – считает Андрей Чеботарев.

Кроме того, по словам эксперта, возвращение курса рубля к минимумам, это тоже совсем не плохо, поскольку с лета прошлого года, когда курс был 5,5 тенге за один рубль, мы очень быстро «скатились» до уровней выше 6,0 и в каком-то моменте даже до 6,2. А это сильно влияет на нашу инфляцию, поскольку Казахстан очень много импортирует из России. И импортирует это в рублях. Соответственно цены растут на всю продукцию российского производства, которая поставляется к нам, и расчеты за которую происходят в рублях.

Поэтому сильный тенге - это хорошо. А насколько он будет сильным, в большей степени зависит сейчас даже не от нас, а от мировых правительств, которые смогут или не смогут справиться с коронавирусом, а самое главное с его последствиями. Ведь на наши котировки, индексы сильно давят низкая цена на медь и на нефть. К слову, расчетный показатель бюджета этого года 55 долларов за один баррель, курс доллара 370 тенге. К сожалению, сегодня утром в моменте нефть стоила 52 доллара за баррель. И это очень нехорошо для казахстанского бюджета и Нацфонда. Хочу напомнить, что у нас дефицитный бюджет, и на закрытие «дыр» в бюджете мы тратим деньги Нацфонда, – подытожил Андрей Чеботарев.

Своим мнением по этим вопросам также поделился Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов. По его оценке, налоговый период являлся одним из факторов устойчивости тенге. При этом его завершение, конечно же, снизило валютное предложение на KASE, вследствие чего имеющееся внешнее давление (падение цен на нефть и рост доллара к рублю), вызванное коронавирусной паникой на рынках, сместило курс тенге выше предыдущих отметок.

Вместе с тем от более резкого и ощутимого ослабления тенге, которое вполне было бы возможным, учитывая сильно негативный внешний фон, пока удерживают притоки инвестиционного и спекулятивного капитала нерезидентов в тенговые активы, а также вероятная активность Нацбанка на внутреннем валютном рынке в части конвертации средств Нацфонда, как это уже было в январе. И при дальнейшем сохранении данных факторов курс тенге будет способен демонстрировать динамику около текущих значений, – считает Олжас Тулеуов.

Подготовил Владимир Демидов

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