Курс 530 тенге за доллар: продолжит ли и дальше слабеть нацвалюта Казахстана

Эксперты рассказали что будет влиять на формирование курса валютной пары доллар-тенге, а также поделились мнениями относительно дальнейшего ослабления курса. Подробнее, в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в пятницу, 17 января, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов вновь вырос до 530,12 тенге, прибавив 0,41 тенге с четверга. Может ли курс продолжить расти и дальше, Zakon.kz узнал у аналитиков.

Так, эксперт АКРА Жаннур Ашигали говорит, что в целом вероятность ощутимого и продолжительного ослабления курса тенге к доллару маловероятна в свете недавнего повышения базовой ставки, сохранения достаточно высокого дифференциала ставок в тенге и в инвалюте.

"При этом краткосрочный выход на некоторое усиление либо вновь ослабление курса возможно, однако они не подразумевают характер существенной переоценки". Жаннур Ашигали

Спикер добавил, что решение монетарных властей о сохранении базовой ставки лишь подкрепляет видение того, что в кратко-среднесрочной перспективе дальнейшее заметное ослабление нацвалюты маловероятно, а незначительно смягчившиеся денежно-кредитные кондиции прошлого года (инфляционные ожидание, фактическая инфляция, углубление разрыва РЭОК и НЭОК) уже материализовались в текущем уровне курса.

Похожего мнения придерживается и ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко. Специалист полагает, что при отсутствии значимых негативных для курса тенге событий существенного ослабления нацвалюты ожидать не следует.

"Краткосрочные колебания на локальном валютном рынке могут сохраняться в ответ на изменения внешних и внутренних фундаментальных факторов. Среди внешних можно выделить динамику нефтяных котировок, обменных курсов рубля и доллара США, а также риск-аппетит мировых инвесторов. Баланс на внутреннем рынке по-прежнему будет определяться тем, насколько предложение инвалюты, обеспечиваемое экспортной выручкой и нетто-продажами НБРК, будет покрывать спрос на нее со стороны казахстанских компаний и населения". Зарина Скрипченко

При этом поддержку курсу тенге с большой вероятностью будут оказывать меры Нацбанка по стабилизации валютного рынка, включая валютные интервенции, изменение порядка осуществления валютных операций, зеркалирование операций, связанных с покупкой золота, а также удержание высоких процентных ставок в системе.

Что касается внешних событий, в частности прекращение огня на Ближнем Востоке и предстоящую инаугурацию президента США, то эти факторы могут оказывать косвенное влияние на обменный курс тенге через колебания нефтяных котировок и изменения индекса доллара США.

"Перемирие на Ближнем Востоке снижает опасения перебоев поставок нефти, что приводит к снижению ее стоимости. Тогда как ожидаемые после инаугурации Трампа экономические меры оцениваются аналитиками как проинфляционные и могут привести к повышению индекса доллара США в ответ на сохранение жесткой монетарной политики Федрезервом". Зарина Скрипченко

Из внутренних факторов влияния на тенге, можно отметить принятое Нацбанком решение о сохранении базовой ставки. Однако по словам аналитика АФК эффект от изменения базовой ставки в большей степени отражается на обменном курсе в средне- и долгосрочной перспективах.

Так как в целом обеспечивает привлекательность тенговых инструментов для локальных и зарубежных инвесторов, стимулируя их покупать казахстанские государственные ценные бумаги и хранить средства на тенговых депозитах.

Что касается краткосрочной перспективы, то сохранение базовой ставки больше является вербальным сигналом о дальнейшей позитивной динамике обменного курса.