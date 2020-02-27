Любящая раздеваться на льду россиянка рассталась с парнем: фанаты в восторге

Еще недавно болельщики восхищались парой фигуристов.

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева сообщила, что рассталась со своим парнем, тоже спортсменом, Андреем Лазукиным. с которым встречалась с 2015 года, передает zakon.kz.

Еще недавно болельщики восхищались парой фигуристов. Елизавета выходила на лед на показательных выступлениях с довольно смелыми, в некотором роде даже эротическими номерами, направо и налево рассказывая всем, еще ее парень Алексей Лазукин не запрещает ей такие постановки. Но не прошло и пары месяцев, и пришли сообщения о расставании спортивной пары. Об этом она сообщила в интервью журналистам "АИФ в Санкт-Петербурге".

- Несколько лет назад вы говорили, что в свободное время любите взять гитару, а сейчас с удовольствием водите машину.

- Увлечение гитарой прошло, а машину вожу. Села за руль прошлой осенью и просто кайфую. Если уезжаю и из-за этого в вождении большой перерыв, даже скучаю по своему «железному коню». К сожалению, из-за постоянных разъездов у меня мало реального опыта. К тому же все осваиваю и шишки набиваю сама. Друг только помог выбрать модель автомобиля и оформить документы. А так и теорию, и практику постигаю самостоятельно.

- Мог бы помочь ваш молодой человек, Андрей Лазукин, но, слышала, вы расстались?

- Это правда. Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства.

- Судя по последним фото в соцсетях, оптимизм помог вам справиться и с этой ситуацией. На снимках вы красивая, яркая модница.

- За модой особо не слежу, одеваюсь по настроению. Если хочется выглядеть утонченной – подберу такой наряд. В обычные же дни предпочитаю удобную, комфортную классику. Без эпатажа и «спецэффектов». Хорошо отношусь и к ярким цветам, броскому стилю. Особенно нравятся холодные, чистые тона – красный, черный, белый.

Об откровенных выступления Туктамышевой можно почитать здесь, там же доступно видео.

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