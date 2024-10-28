Новая публикация Ангелины Лукас вызвала восторг у ее фанатов
Под серией снимков боксерша отметила, что "рада провести прекрасные солнечные дни в родном Таразе и всегда счастлива сделать фото с родными казахстанцами".
Подписчики в очередной раз осыпали своего кумира комплиментами и назвали Лукас народной чемпионкой:
- "Браво".
- "Крутая".
- "Умничка".
- "Герой наш".
- "Королева ринга".
- "Народная чемпионка".
- "Республика женского счастья".
Напомним, 6 октября 2024 года Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира. Казахстанская боксерша встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес.
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Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой казахстанки решением судей.
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Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.