Новая публикация Ангелины Лукас вызвала восторг у ее фанатов

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас, недавно завоевавшая титул чемпионки мира по версии IBO, порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Кадры, как уточнила спортсменка, сделаны в ее родном городе – Таразе, сообщает Zakon.kz.

Под серией снимков боксерша отметила, что "рада провести прекрасные солнечные дни в родном Таразе и всегда счастлива сделать фото с родными казахстанцами".

Подписчики в очередной раз осыпали своего кумира комплиментами и назвали Лукас народной чемпионкой:

"Браво".

"Крутая".

"Умничка".

"Герой наш".

"Королева ринга".

"Народная чемпионка".

"Республика женского счастья".

Напомним, 6 октября 2024 года Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира. Казахстанская боксерша встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес.

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Они оспорили вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой казахстанки решением судей.

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Таким образом, Ангелина Лукас одержала 11-ю победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO, а Дебора Анаи Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.