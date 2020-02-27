Джеки Чан прокомментировал свою "госпитализацию"

Спасибо всем за заботу!

Актер и кинорежиссер Джеки Чан поневоле стал сегодня одной их самых обсуждаемых персон из-за нелепых слухов о его госпитализации с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.

Информация о том, что его забрали в больницу из-за коронавируса оказалась фейком.

Посол доброй воли ЮНИСЕФ решил внести ясность и успокоить переживающих.

Спасибо всем за заботу! Я в целости и сохранности, здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все тоже остаются в безопасности и здоровы! - написал Джеки Чан на своей странице в Instagram.

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