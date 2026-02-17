У Джеки Чана появился конкурент
Как пишет Interesting Engireeng, робот в совершенстве владеет приемами кунг-фу:
- наносит мощные удары руками и ногами в прыжке;
- может бить с разворота;
- демонстрирует сложные акробатические элементы.
"Поединок на видео демонстрирует его развитую способность к балансу, координации и динамичным движениям, приближая человекоподобную робототехнику к реальной ловкости и динамичным боевым движениям", – отмечают эксперты.
Робот обладает высокой степенью антропоморфности и полной свободой движений, включая гибкую талию, разработанную для имитации диапазона движений человека. Легкая экзоскелетная конструкция ног повышает устойчивость и маневренность.
"Его роботизированные манипуляторы могут поднимать грузы до трех кг, а скорость вращения инструмента достигает двух м в секунду", – говорится в публикации.
Комплексная модель искусственного интеллекта обеспечивает общение без использования ключевых слов и активацию по касанию плеча для более естественного взаимодействия. Серийное производство запланировано именно в этом году.
Что касается Джеки Чана, то актер в лучших традициях открыток поздравил всех на своей странице в Instagram с наступившим Китайским Новым годом.
Фото: Instagram/jackiechan
В Китае также популярен блогер, который придумывает миниатюры и проекты для себя и своей семьи, а также для своих собак, кошек и хомяков. Квартиры там с камерами, роботами-пылесосами и элементами умного дома.