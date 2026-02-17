У Джеки Чана появился конкурент

Недавно компания Agibot представила человекоподобного робота Expedition A3, способного профессионально взаимодействовать с людьми в боевых сценах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engireeng, робот в совершенстве владеет приемами кунг-фу:

наносит мощные удары руками и ногами в прыжке;

может бить с разворота;

демонстрирует сложные акробатические элементы.

"Поединок на видео демонстрирует его развитую способность к балансу, координации и динамичным движениям, приближая человекоподобную робототехнику к реальной ловкости и динамичным боевым движениям", – отмечают эксперты.

Робот обладает высокой степенью антропоморфности и полной свободой движений, включая гибкую талию, разработанную для имитации диапазона движений человека. Легкая экзоскелетная конструкция ног повышает устойчивость и маневренность.

"Его роботизированные манипуляторы могут поднимать грузы до трех кг, а скорость вращения инструмента достигает двух м в секунду", – говорится в публикации.

Комплексная модель искусственного интеллекта обеспечивает общение без использования ключевых слов и активацию по касанию плеча для более естественного взаимодействия. Серийное производство запланировано именно в этом году.

Что касается Джеки Чана, то актер в лучших традициях открыток поздравил всех на своей странице в Instagram с наступившим Китайским Новым годом.

Фото: Instagram/jackiechan

В Китае также популярен блогер, который придумывает миниатюры и проекты для себя и своей семьи, а также для своих собак, кошек и хомяков. Квартиры там с камерами, роботами-пылесосами и элементами умного дома.