Япония закрывает все школы из-за коронавируса

Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли восемь японцев.

Японские школы временно прекратят работу из-за коронавируса COVID-19. Занятия в учебных заведениях приостановят со 2 марта, передает ТАСС.

Предложение поступило от премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он выступил на заседании правительственной целевой группы по борьбе с распространением нового китайского коронавируса.

В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

В Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус COVID-19. Число инфицированных на территории островного государства уже превысило 900 человек. От болезни умерли восемь японцев. Случаи заражения зарегистрированы в девятнадцати из 47 префектур страны.

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