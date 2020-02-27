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14 пострадавших - в ВКО школьный автобус врезался в грузовик

Часть детей поместили в реанимацию.

Фото : ОТВ27 февраля 2020, 21:49

14 школьников пострадали, когда автобус столкнулся с грузовиком, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дети ехали в Шемонаихинский район для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию. Всего в автобусе находились 51 человек, в том числе 35 учащихся со 2 по 4 класс.

В 10:23 привезли первых троих детей. Из них одна девочка в тяжелом состоянии, она сразу была квалифицирована в состояние тяжелое. У одного ребенка перелом нижней конечности с гемартрозом. У двоих детей тоже черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - рассказывает зам. директора "Центра матери и ребенка" по ВКО Милана Халитова.

Девочка, пострадавшая больше всех, сейчас в реанимации. После медицинского осмотра десять школьников отпустили домой, еще троим предстоит длительное лечение.

Столкновение произошло при выезде из Усть-Каменогорска. Водитель большегруза не пострадал, он уже дает показания.

Встречный грузовой автомобиль Howo, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с пассажирским автобусом. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия погодные условия были – дождь не шел, но дорожное покрытие было обледеневшее, - говорит зам. начальника управления местной полицейской службы ДП ВКО Андрей Ларионов.


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