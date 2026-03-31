На западе Казахстана маршрутка врезалась в школьный автобус: есть пострадавшие

31 марта 2026 года около 14:00 в поселке Подстепное Теректинского района в Западно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного и школьного автобусов, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным правоохранителей, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге Самара – Шымкент, допустил столкновение со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем.

В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе дети.

К счастью, погибших нет.

Всем, как уточнили в ведомстве, оказана медицинская помощь.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также отмечено, что водитель маршрутного автобуса водворен в изолятор временного содержания.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются". Пресс-служба ДП ЗКО

