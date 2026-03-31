На западе Казахстана маршрутка врезалась в школьный автобус: есть пострадавшие
31 марта 2026 года около 14:00 в поселке Подстепное Теректинского района в Западно-Казахстанской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного и школьного автобусов, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным правоохранителей, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге Самара – Шымкент, допустил столкновение со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем.
В результате ДТП есть пострадавшие, в том числе дети.
К счастью, погибших нет.
Всем, как уточнили в ведомстве, оказана медицинская помощь.
Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.
Также отмечено, что водитель маршрутного автобуса водворен в изолятор временного содержания.
"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба ДП ЗКО
