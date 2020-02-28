Об отключении электричества за долг в 1 тенге высказались в Алматыэнергосбыте

Право обесточить потребителя имеют только после уведомления о существования задолженности.

Пресс-служба "Алматыэнергосбыта" распространила свой комментарий по поводу информации, вызвавшей широкий резонанс, об отключении от электроэнергии при наличии долга даже в 1 тенге, передает zakon.kz.

В "Алматыэнергосбыте" акцентировали внимание на том, что право обесточить потребителя имеют только после уведомления о существования задолженности.

Обращаем внимание потребителей, что в случае образования задолженности за потребленную электроэнергию ТОО "АлматыЭнергоСбыт": • Напоминает о сформировавшемся долге с помощью: а) информации в квитанции; б) телефонные звонки (персоналом и в том числе в автоматическом режиме голосовыми сообщениями); в) уведомления; г) досудебные претензии. • Нет погашения задолженности – производит отключение электричества (подача заявки в АО "АЖК" на отключение). • Если и после отключения, долг не погашается, то запускается претензионно-исковое производство, которое чревато: а) запретом на выезд из страны, б) арестом имущества и банковских счетов, в) ограничением юридических действий, г) и конечно расходами на нотариальные и судебные издержки. Для подключения энергоснабжения необходимо оплатить долг и стоимость за повторное подключение (специалистами АО "АЖК"), которая составляет от 6 730 до 10 115 тенге для физических лиц, в зависимости от способа подключения (на счетчике или со щита, с опоры или с фасада дома) и 11 606 тенге для юридических лиц, - указано в порядке отключения света, размещенном на сайте ТОО.

Ранее ОЮЛ "Ассоциация "Лига Потребителей Казахстана" сообщила, что 24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 Министра энергетики Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан", который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергией.

Согласно принятым поправкам Энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

2) нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

3) при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив потребителя путем направления уведомления электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до прекращения поставки электрической энергий потребителю (потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней).

Раньше согласно данным Правилам энергоснабжающая организация должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация отправки уведомления вышеуказанными способами.

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