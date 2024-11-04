Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жителям Узбекистана с долгами за вывоз мусора начнут отключать электричество

Лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:28 Фото: unsplash
С 5 ноября в стране запускается программа, которая будет автоматически отключать подачу электроэнергии в дома, у владельцев которых имеются задолженности за вывоз мусора, сообщает Zakon.kz.

Теперь узбекистанцы с долгами за мусор останутся дома без света и даже не смогут пополнять лицевой счет, если у них не погашен долг за мусор. Об этом передает Telegram-канал "Новости Узбекистана".

"Электричество станет доступным для них только после полной оплаты долгов", – говорится в публикации.

Помимо этого в Узбекистане намерены вернуть плату за аренду школьных учебников. По мнению властей, это позволит снизить нагрузку на госбюджет.

Читайте также

США
Военных в нескольких штатах Америки привели в готовность из-за возможных беспорядков
АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина
Казахстан вошел в десятку стран с самыми низкими ценами на дизтопливо
Молдова
Стало известно имя победителя на президентских выборах в Молдове
Алия Абди
Узбекистан 2024 год Деньги Долги Мусор Правила Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
выборы в Молдове
Завершился второй тур выборов президента в Молдове
Завершился финальный опрос избирателей перед выборами в США
Трамп или Харрис: результаты заключительного опроса избирателей перед выборами в США
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: