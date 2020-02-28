Где должны проходить митинги, рассказал Токаев

Он также заявил о недопустимости антиконституционных лозунгах.

Фото : пресс-служба Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, где и как должны проходить митинги, передает zakon.kz. Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы, - написал Токаев в Twitter. Также президент прокомментировал закон "О мирных собраниях". Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка, - заявил Токаев. Концепция законопроекта на сайте "Открытого Правительства".

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