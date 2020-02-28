Где должны проходить митинги, рассказал Токаев
Он также заявил о недопустимости антиконституционных лозунгах.
Фото : пресс-служба Кремля28 февраля 2020, 19:55
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, где и как должны проходить митинги, передает zakon.kz.
Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы, - написал Токаев в Twitter.
Также президент прокомментировал закон "О мирных собраниях".
Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка, - заявил Токаев.
Концепция законопроекта на сайте "Открытого Правительства".
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