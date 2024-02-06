Токаев рассказал, каким должно быть новое правительство

Президент Касым-Жомарт Токаев 6 февраля 2024 года принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Он подчеркнул, что превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул: "Мы должны идти путем поступательного развития".

"Поэтому, наряду с проведением радикальных политических реформ, мы должны принимать решительные шаги для того, чтобы осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов "Справедливого Казахстана". Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете, государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию". Касым-Жомарт Токаев

На сайте Акорды сказано, что он решительно отметил: "Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле".

Президент указал на то, что Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о государственных закупках, о государственно-частном партнерстве основаны на совершенно новых принципах, и подчеркнул, что они должны стать надежной основой в ходе реализации новой экономической политики.

По словам Касым-Жомарта Токаева, стоит задача устранить барьеры в тарифной политике, модернизировать аграрный сектор, разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы.

"Важную роль здесь должно сыграть, прежде всего, правительство. Следует начать работу в новом темпе. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер". Касым-Жомарт Токаев

Утром 6 февраля 2024 года фракция Amanat предложила на пост премьер-министра Казахстана кандидатуру Олжаса Бектенова. Ранее он занимал должность руководителя Администрации президента. На заседании Мажилиса кандидатуру Бектенова поддержали 69 депутатов, воздержались 7 народных избранников.

Позднее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.