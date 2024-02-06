Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев рассказал, каким должно быть новое правительство

Токаев рассказал, каким должно быть новое правительство Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 6 февраля 2024 года принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Он подчеркнул, что превращение Казахстана в передовую страну – это не просто лозунг, а конкретная цель, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул: "Мы должны идти путем поступательного развития".

"Поэтому, наряду с проведением радикальных политических реформ, мы должны принимать решительные шаги для того, чтобы осуществить глубокие преобразования в общественно-экономической жизни страны. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов "Справедливого Казахстана". Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете, государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию действительно качественному развитию".Касым-Жомарт Токаев

На сайте Акорды сказано, что он решительно отметил: "Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле".

Президент указал на то, что Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о государственных закупках, о государственно-частном партнерстве основаны на совершенно новых принципах, и подчеркнул, что они должны стать надежной основой в ходе реализации новой экономической политики.

По словам Касым-Жомарта Токаева, стоит задача устранить барьеры в тарифной политике, модернизировать аграрный сектор, разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы.

"Важную роль здесь должно сыграть, прежде всего, правительство. Следует начать работу в новом темпе. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер".Касым-Жомарт Токаев

Утром 6 февраля 2024 года фракция Amanat предложила на пост премьер-министра Казахстана кандидатуру Олжаса Бектенова. Ранее он занимал должность руководителя Администрации президента. На заседании Мажилиса кандидатуру Бектенова поддержали 69 депутатов, воздержались 7 народных избранников.

Позднее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.

Читайте также

Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Роман Скляр сохранил пост первого вице-премьера
Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра
Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: