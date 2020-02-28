Спрос казахстанцев на путевки в дальнее зарубежье снизился на 30%

Турфирмы и авиакомпании несут потери.

Казахстанцы массово отказываются от поездок за границу из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сюжете КТК, казахстанские турфирмы и авиакомпании терпят убытки. Также снизился поток иностранных туристов.

В первую очередь, были отменены чартеры на китайский остров Хайнань, а потом и регулярные рейсы в Китай. Как сообщили в Казахстанской туристской ассоциации, количество обращающихся граждан, которые обеспокоены распространением коронавируса ежедневно растет.

Есть большое количество обращений в нашу ассоциацию касательно сокращения рейсов в Сеул из Алматы и Нур-Султана до одного рейса в неделю. Это связано с тем, что это очень востребованные рейсы, в том числе онкологическими больными, которые проходят лечение в клиниках Южной Кореи", - говорит директор информационно-ресурсного центра ОЮЛ "Казахстанская туристская ассоциация" Алина Даулетбекова.

По сравнению с прошлым годом спрос на путевки в страны дальнего зарубежья упал почти на 30%, говорят сотрудники турагенств. При этом они отмечают, что путешественники пока массово не отказываются от приобретенных туров. Однако большинство из них стали тщательнее выбирать направления. Вместо популярного в зимний сезон Тайланда казахстанцы бронируют билеты в Египет или на Мальдивские острова.

Когда ситуация с Хайнанем, с Китаем произошла, то люди обращались. Когда это направление снялось, людям возвращали деньги и перебронировали на другие направления - такие как Индия, Шри-Ланка. Людей пересаживали. То есть люди, которые запланировали свой отдых - они отдыхать хотят, - сообщил директор туристской компании Максим Банин.

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