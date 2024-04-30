Из дальнего зарубежья в Казахстан: КНБ заявил о ликвидации наркоканалов

Департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ) РК по Актюбинской области в феврале 2024 года ликвидирован международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля, из опубликованного на сайте комитета релиза.

"При получении посылки, оборудованной тайником с наркотиками каннабисной группы общим весом более 500 г, в отделении АО "Казпочта" задержан местный житель. В апреле текущего года реализована операция по задержанию жителя Актобе, у которого изъято более 2,5 кг психотропного вещества "мефедрон", что составляет около 10 тыс. разовых доз", – говорится в сообщении.

В ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения подозреваемым к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправы.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Задержанный намеревался организовать разветвленную сеть распространения психотропных веществ в области. Указанные лица с санкции суда взяты под стражу. Проводятся досудебные расследования". Пресс-служба КНБ РК

В комитете отметили, что иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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Ранее сообщалось, что астанчанин получил посылку с наркотиками из Швеции. Более подробно – здесь.