Новые правила нацелены на защиту прав потребителя - вице-министр энергетики

Чиновник объяснил нововведения.

Вице-министр энергетики Казахстана Кайрат Рахимов дал пояснения касательно внесенным поправкам в редакцию "Правил пользования электрической энергией", передает корреспондент zakon.kz.

Для начала хочу сказать, что правила пользования электрической энергией были приняты 20 февраля 2015 года. Та норма, из-за которой пошло неправильное толкование, была в этих правилах давно. Редакция, о том, что потребитель, который не оплачивает, будет отключен по истечению 30 дней, существовала до внесения изменений, которые прошли 6 февраля текущего года. Истоки этой нормы – гражданский кодекс, в котором четко сказано, что поставщик, электроснабжающая организация, имеет право отключить потребителя, который не оплачивает за потребленную электроэнергию, путем отключения и расторжения договора. Это норма сидит как основание в гражданском кодексе. Эту норму мы чуть расширили в правилах пользования, - рассказал Рахимов.

Вице-министр утверждает, что изменился только способ уведомления.

Если говорить о старой редакции правила пользования, там было сказано, что потребитель, который не оплатил за электроэнергию, после получения уведомления от поставщика услуг, через 30 дней с момента неоплаты, подвержен отключению. Что изменилось в новой редакции - только способ получения уведомления. Сегодня потребителя наделили правом выбора при заключении договора выбрать способ получения уведомления. Если раньше, к примеру, потребитель потреблял в январе электрическую энергию, то к 15 числу он получал квитанцию и к 25 должен провести оплату. В тот момент, когда он получал квитанцию, то услугодатель зачастую мелким шрифтом внизу или на оборотной стороне указывал, что в случае неоплаты через 30 дней отключит поставку электроэнергии. Уже нарушался принцип, что потребитель был извещен, что он не оплатит, - сообщил чиновник.

По словам Рахимова, новые поправки направлены на защиту прав потребителей и предоставления ему права выбора.

Мы от этого в новой редакции ушли для защиты прав потребителей. В случае, если потребитель по каким-то причинам до 25 числа месяца не оплатил, после выставления квитанции, то услугодатель должен дать ему право выбора. Как эти уведомления он должен получить: по электронной почте, SMS-уведомлением, звонком, через интернет-портал или через единую расчетную квитанцию. То есть потребитель наделяется правом выбора, в старой редакции только один способ - путем направления уведомления со стороны услугодателя. До этого норма действовала, и изменился только способ. Но это касается тех потребителей, которые своевременно не оплачивают. Если он не оплатил до 25 числа, то у него еще есть 30 дней в запасе, - заявил вице-министр.

Он также привел пример, как теперь потребитель будет предупрежден.

В январе вы употребляли электроэнергию. 15 февраля вам поставили квитанцию о том, что вам выставлен счет, до 25 февраля вы должны оплатить по этому счету. Если не оплачиваете - получаете уведомление, допустим, через телефонный звонок или другой способ, выбранный при заключении договора. И в течение 30 дней, это практически конец марта, если вы по-прежнему не оплатите, только тогда услугодатель имеет право отключить, по гражданскому законодательству.

Рахимов добавил, что правила идут в защиту прав потребителей и предоставляют опцию выбора, в виду цифровых технологий.

Сроки и сам механизм сохранен, он действует достаточно давно и прописан в гражданском законодательстве, - уверяет вице-министр.

Рахимов прокомментировал слова экс-депутата Светланы Романовской, которая утверждала, что заново подключать электроэнергию будут через два дня.

Изначально, в старых правилах не регламентировались сроки. На практике как было - услугодатель затягивал вопросы подключения. В первую очередь надо говорить об ограниченности того персонала, который производит отключение и подключение. Потребитель был вынужден добиваться подключение не только двумя днями, но и зачастую это занимало недели. Сейчас это регламентировали. К примеру, потребителя отключили с утра за неуплату, согласно правилам, он может через любой способ оплаты произвести возмещение услуг и в тот же день услугодатель обязан его подключить. Мы наоборот эти риски свели на минимум и сократили сроки по которым восстанавливается электроснабжение тем потребителям, которые не производят своевременно оплату, - объяснил Рахимов.

Пресс-служба "Алматыэнергосбыта" распространила свой комментарий по поводу информации, вызвавшей широкий резонанс, об отключении от электроэнергии при наличии долга даже в 1 тенге.

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