В Жамбылской области проведут внеплановый отбор проб реки Шу из-за позеленевшей воды
По визуальному осмотру на реке Шу вода природного цвета, не имеет постороннего запаха.
Фото : Мой город1 марта 2020, 11:41
Филиал РГП "Казгидромет" по Жамбылской области организовал внеплановый отбор проб воды реки Шу, сообщает zakon.kz.
В связи с информацией, опубликованной в СМИ и социальной сети "Facebook" о появлении зеленой окраски воды в реках Аламедин и Ала-Арча на территории Республики Кыргызстан, впадающих в реку Шу, филиал РГП "Казгидромет" по Жамбылской области организовал внеплановый отбор проб воды реки Шу 29.02.2020 года в районе села Кайнар (примерно 20 км от границы с Кыргызстаном), - говорится в сообщении.
По визуальному осмотру на реке Шу вода природного цвета, не имеет постороннего запаха, не характерных явлений не обнаружено.
Результаты физико-химического анализа проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ будут предоставлены 02.03.2020 года.
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