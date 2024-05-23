Паводковой воде нашли еще одно применение: ее пустили по реке Шу
Фото: pxhere
Миллиард кубометров паводковой воды направлен в Созакский район Туркестанской области по реке Шу. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства водных ресурсов и ирригации за 23 мая 2024 года.
Таким образом, уточняют специалисты, министерство продолжает обеспечивать готовность к поливному сезону.
"В Шардаринском водохранилище собрано 4,8 млрд кубометров воды. А ранее была достигнута договоренность с Узбекистаном о подаче 922 млн кубометров воды по каналу "Достык".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Также отмечено, что по Туркестанской области ведутся активные ремонтные и строительные работы.
"Например, идет ремонт 302-х скважин вертикального дренажа в Шардаринском районе. Также проведена очистка более 600 км каналов, находящихся в ведении предприятия".Официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева
16 мая 2024 года стало известно, что 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет.
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